Убийца палит в прохожих в центре Крымска. Скриншот видео.

Утром 24 ноября 2022 года 66-летний житель Крымского района Владимир Жиров, проиграл суд бывшей жене и открыл стрельбу из ружья.

В десять часов утра Владимир Жиров проиграл суд бывшей супруге Галине и общему сыну Юрию, от которых требовал возвращения половины стоимости квартиры.

После вынесения приговора Владимир Жиров вышел почти миролюбивым. И поехал домой. А примерно в пять вечера взял гладкостволку и поехал к месту, где работает его бывшая жена. Это рядом с торговым центром. Разрешение на оружие у него с 2019 года. Гладкоствольное ружье ВПО-209. Срок действия выданного ему разрешения истекал в 2024 году.

- Помогите, помогите, – кричала супруга, убегая от разъяренного бывшего с ружьем. Женщина забежала в торговый центр, на помощь ей бросился охранник, которого в упор расстрелял Жиров. Потом он убил другого мужчину, который пытался защитить женщину. Затем Жиров вышел на улицу, и уже палил без разбору. Так он убил ещё одного мужчину и ранил 61-летнего прохожего, который сейчас в больнице. А потом стрелявший сел в свою машину и покончил с собой.

- Возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (ст.105 УК РФ), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. -

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По предварительным данным, находясь на улице Синева в городе Крымске, 62-летний местный житель из личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в своих знакомых 1983 года рождения и 1969 года рождения, - сообщает Следком Кубани. - Которые от полученных повреждений скончались на месте. Кроме того, фигурант из того же ружья произвел выстрел в еще одного мужчину, убив его. Личность третьего погибшего в настоящее время устанавливается. Кроме того, злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, который в настоящее время госпитализирован. После произошедшего фигурант свел счеты с жизнью.