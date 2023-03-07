Аномальное тепло вернется на Кубань 8 марта

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В Краснодарский край вернется аномальное тепло. Уже 7 марта в регионе осадки прекратятся и столбики на термометрах вытянутся вверх. Солнце будет радовать местных жителей и 8 марта. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

- 7 марта в Краснодаре воздух прогреется до +11, а 8 марта ожидается до 18-19 градусов тепла, в Сочи — до 16-17 градусов, в Крыму — около 13-15 градусов, - сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как по заказу к праздничному дню, на смену сырости, с южными ветрами в регион придет ясная и теплая погода.

- В праздничный день в южных районах края температура воздуха может подняться днем до +22 градусов, осадков не ожидается, - добавили в краевом гидрометцентре.

Повышению температуры предшествовала волна тропических ливней. Кубань несколько дней была в эпицентре стихии. В районе Сочи за полдня выпало более 30 мм осадков – даже по местным меркам это много: четверть месячной нормы. Заливало и Апшеронский район.

После 8 марта температура воздуха вновь немного понизится на несколько градусов из-за дождей. А с 15 марта по прогнозам установятся по-весеннему жаркие дни – столбики на термометрах вытянутся до 21 градуса.