Фото: пресс-служба городской администрации

Новый генплан обсудили в Сочи. Очередное собрание прошло в Адлере во вторник, 7 марта. Оно состоялось в РДК «Адлер».

Отмечается, что на встрече присутствовали представители профильных ведомств, городской и районной администрации, депутаты и местные жители. Последние выразили свои пожелания и внесли предложения.

Больше всего горожан интересовало зонирование территорий. Они интересовались, не возникнут ли трудности с возведением и реставрацией жилья после изменений зон. Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Сочи Дмитрий Литвинец заверил, что Генплан не нацелен на установление ограничений, сносов и переселений граждан. Его задача – установление соответствия функциональных зон фактическому использованию. А любые изменения в Генплан будут приниматься только после детального обсуждения с жителями.

По словам Дмитрия Литвинца, на рынке недвижимости курорта возникли недобросовестные дельцы, которые играют на тревогах горожан, пытаясь организовать скупку их недвижимости по заниженным ценам под предлогом грядущего обесценивания в результате надуманных реноваций, сносов, переселений и других угроз. Все эти корыстные инсинуации со стороны отдельных участников рынка недвижимости должны стать предметом разбирательств со стороны правоохранительных органов.

Администрация города продолжит максимально подробно информировать жителей о ходе подготовки нового основополагающего градостроительного документа. Напомним, в Сочи для оперативной работы сформированы четыре мобильные группы, в которые вошли сотрудники районных администраций, департамента архитектуры и градостроительства, а также члены Градостроительного Совета. Они посетят населенные пункты во всех районах курорта и представят скорректированный с учетом уже внесенных замечаний жителей проект Генерального плана.