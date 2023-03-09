Велодорожек не будет, тротуар станет шире. Мэр Краснодара озвучил окончательное решение по ремонту улицы Чапаева

Улица Чапаева вновь изменится. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Улицу Чапаева в Краснодаре ждет очередной ремонт. До 1 июня отсюда уберут велодорожки с высокими бордюрами. Вместо них появятся широкие тротуары для пеших прогулок. Также на краснодарском Арбате оборудуют заездные карманы по нечетной стороне. Об этом заявил глава города Евгений Наумов.

- Разобрался с Чапаева. Сегодня на месте с коллегами и подрядчиком сверил часы. Предстоящие работы улучшат и архитектурный облик, и дорожную ситуацию, - отметил мэр.

По его словам, Чапаева должна стать центром притяжения молодежи, поэтому здесь сделают креативный узор плитки. Работы по обновлению внешнего вида улицы должны стартовать на следующей неделе.

- Автомобилистов прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам, - подчеркнул Евгений Наумов.

Евгений Наумов дал поручение начать ремонт на следующей неделе. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Администрация рассматривала три варианта обновления одной из центральных улиц города. В двух из них значились велосипедные дорожки. Но все же от них в итоге решили отказаться.

После ремонта улицу Чапаева сделают пешеходной. Правда, только по выходным. По замыслу властей, она станет аналогом московского Арбата, где смогут прогуливаться горожане. В будние дни автомобилисты смогут свободно пользоваться ей и парковать машины, не нарушая правил.