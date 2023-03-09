93-летний Тарзан. Пенсионер поставил новый рекорд по экстремальным прыжкам в Сочи

Борис Михайлович не боится летать вниз головой. Фото: "Скейтпарк" в Сочи

Борис Михайлович Графов - завсегдатай сочинского "Скайпарка". Каждый год он приезжает сюда из Подмосковья, чтобы поставить новый рекорд. Уникальность его прыжка с тарзанки заключается в том, что экстремалу стукнуло 93. В таком возрасте не то, что прыгать, подниматься на высоту в 69 этажей - подвиг.

Но Борис Михайлович рушит стереотипы и летит вниз камнем в своем очень преклонном возрасте, чтобы снова испытать остроту ощущений.

Молодые боятся, а он - нет. Фото: "Скейтпарк" в Сочи

- Я уже могу себе позволить жить в свое удовольствие, люблю жизнь и много работаю над собой, - не удивляется интересу со стороны Борис Михайлович.

Надо сказать, что сноровка свободного парения у него все-таки имеется. Он работал на высотных объектах строителем, а потом не раз прыгал с парашютом. А с 2017 года увлекся прыжками с тарзанки.

Пенсионер, не разумывая сиганул с одной из самых высоких бандж Европы. Платформа, откуда летят вниз все любители адреналина, расположена в середине моста Скайбридж. Это один из самых длинных пешеходных подвесных сооружений в мире, под которым протекает река Мзымта.

Экстремал уже больше 10-ти раз прыгал с тарзанки. Фото: "Скейтпарк" в Сочи

С того момента прыжков у Бориса Михайловича насчитывается уже больше 10-ка. И останавливаться на достигнутом пенсионер не собирается.

- Когда ты летишь, ты не знаешь, куда ты летишь, но ощущения прекрасные, - делится эмоциями Борис Михайлович.