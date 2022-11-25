Бывшего охранника завода на Кубани осудили спустя три года после громкой перестрелки

Приговор пока в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший охранник завода на Кубани услышал приговор спустя три года после громкой перестрелки. Все произошло в октябре 2019 года в Славянске-на-Кубани. Утром 4 октября к предприятию на четырех машинах приехали люди с огнестрельным оружием.

Ворвавшись в здание, они открыли стрельбу. Пулевые ранения получили трое охранников. Перед судом предстал Антон Б., который работал в должности администратора пропускного режима завода.

ЧП случилось на проходной консервного завода Славянского района края.

- В октябре 2019 года произошел корпоративный спор между учредителями завода «Кубанские деликатесы». Было принято решение об отстранении от должности действующего генерального директора и вступлении в должность нового, - рассказывают «КП» - Кубань» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - С этой целью 4 октября около 7:30 утра на территорию завода прибыла специально созданная комиссия. В 7:50 Антону Б. позвонил напарник, который сообщил, что на территории завода находятся посторонние люди, и в агрессивной форме препятствуют его прохождению на рабочее место.

Как уточняют в суде, Антон Б., вооружившись самозарядным охотничьим карабином, подъехал на автомобиле к проходной завода, где увидел незнакомых людей - они не пропускали его напарника на территорию, а после распылили ему в лицо перцовый баллончик.

- Тогда Антон Б. трижды выстрелил вверх, - добавляют в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - В ответ на его действия, люди, находившиеся по ту сторону, произвели совместно не менее 11 выстрелов в направлении ворот из травматических пистолетов.

У налетчиков были разные виды пистолетов. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Тогда охранник, понимая, что за воротами находятся люди, выпустил две пули на уровне расположения жизненно важных органов. Он попал в одного из мужчин. Затем, по данным суда, он произвел еще два выстрела, попав еще в одного мужчину. Пострадавшие сумели отбежать с линии выстрелов, им оказали медицинскую помощь. При этом в результате выстрелов, произведенных Антоном Б., травмы получили и другие лица, находящиеся за воротами.

Дело рассматривалось в суде не один год. Но в итоге было принято решение о необходимости переквалификации действий подсудимого.

- Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека с применением оружия" и "Умышленное причинение легко вреда здоровью с применением оружия", - уточняют в в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По первой статье мужчине дали 1 год колонии-поселения, а по второй - его освободили от отбывания наказания в виде исправительных работ в связи с истечением сроков давности. Также, по решению сюда, бывший охранник должен будет выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и 75 тысяч рублей.

Пока приговор в законную силу не вступил.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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