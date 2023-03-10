Стройка века вышла на новый уровень. Как выглядит будущий дублер Яблоновского моста в Краснодаре

Яблоновский мост обещают завершить в этом году Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Огромный четырехполосный мост между двумя регионами - Кубанью и Адыгеей - еженедельно обрастает новыми конструкциями.

Арки собирают по частям Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Вот только в начале года строители объявляли, что все его пролеты соединены. А в начале весны здесь уже обозначились арки.

Сейчас пробки здесь ежедневные Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Он арочным будет? Красиво! - обсуждают проезжающие мимо водители по его аварийному "праотцу" Яблоновскому мосту. Рядом с современным гигантом он выглядит и вовсе печально.

Старый мост давно не справляется с потоком транспорта, въезжающим в краевую столицу. А три года назад и вовсе был закрыт для общественного транспорта и грузовиков.

Работа кипит круглосуточно Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Его конструкция, построенная еще в середине прошлого века, морально устарела и технически одряхлела.

Старый "праотец" строящегося объекта не справляется с потоком Фото: Сергей НАДЕЖДИН

На новом мосту установили одну арку, а скоро появится вторая. Они будут удерживать пролеты. Арки сделали для краснодарского моста в Кургане. Высота каждой арки - 15 м. Их сваривали по частям, работая днем и ночью.

Арки укрепят конструкцию Фото: Сергей НАДЕЖДИН

На пешеходную часть моста уложили не асфальт, а специальное покрытие. Оно легче стандартного твердого. И благодаря такому "облегчению" конструкция моста способна выдержать вес до 120 тонн.

На новом мосту варят арки Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Он является началом федерального маршрута А-146 Краснодар – Новороссийск, который обеспечивает транспортные связи кубанской столицы с Черноморским побережьем, морским портом Новороссийск и юго-западной частью Краснодарского края.

Мост будет четырехполосным Фото: Сергей НАДЕЖДИН

По нему ежедневно въезжают и выезжают тысячи машин.

Старый мост обещают не сносить Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Напомним, стоимость возведения моста оценивали от 7 до 9 миллиардов рублей. Это почти треть бюджета Краснодара вместе со всеми дотациями и субсидиями, в чьей юрисдикции находятся мосты через Кубань.

Громада рядом со "старичком" Яблоновским выглядит величественно Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Поэтому Минтранс России включил его в проект трехлетнего федерального бюджета. До конца стройки века работы будут субсидироваться из госказны.