Стройка века вышла на новый уровень. Как выглядит будущий дублер Яблоновского моста в Краснодаре

Яблоновский мост обещают завершить в этом году
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
Огромный четырехполосный мост между двумя регионами - Кубанью и Адыгеей - еженедельно обрастает новыми конструкциями.
Арки собирают по частям
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
Вот только в начале года строители объявляли, что все его пролеты соединены. А в начале весны здесь уже обозначились арки.
Сейчас пробки здесь ежедневные
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
- Он арочным будет? Красиво! - обсуждают проезжающие мимо водители по его аварийному "праотцу" Яблоновскому мосту. Рядом с современным гигантом он выглядит и вовсе печально.
Старый мост давно не справляется с потоком транспорта, въезжающим в краевую столицу. А три года назад и вовсе был закрыт для общественного транспорта и грузовиков.
Работа кипит круглосуточно
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
Его конструкция, построенная еще в середине прошлого века, морально устарела и технически одряхлела.
Старый "праотец" строящегося объекта не справляется с потоком
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
На новом мосту установили одну арку, а скоро появится вторая. Они будут удерживать пролеты. Арки сделали для краснодарского моста в Кургане. Высота каждой арки - 15 м. Их сваривали по частям, работая днем и ночью.
Арки укрепят конструкцию
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
На пешеходную часть моста уложили не асфальт, а специальное покрытие. Оно легче стандартного твердого. И благодаря такому "облегчению" конструкция моста способна выдержать вес до 120 тонн.
На новом мосту варят арки
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
Он является началом федерального маршрута А-146 Краснодар – Новороссийск, который обеспечивает транспортные связи кубанской столицы с Черноморским побережьем, морским портом Новороссийск и юго-западной частью Краснодарского края.
Мост будет четырехполосным
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
По нему ежедневно въезжают и выезжают тысячи машин.
Старый мост обещают не сносить
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
Напомним, стоимость возведения моста оценивали от 7 до 9 миллиардов рублей. Это почти треть бюджета Краснодара вместе со всеми дотациями и субсидиями, в чьей юрисдикции находятся мосты через Кубань.
Громада рядом со "старичком" Яблоновским выглядит величественно
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
Поэтому Минтранс России включил его в проект трехлетнего федерального бюджета. До конца стройки века работы будут субсидироваться из госказны.