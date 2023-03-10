«Муж поддерживал, находясь в зоне СВО»: Мисс ФСИН 2023 Краснодарского края стала сотрудница СИЗО

За офицера отдали 272 637 голосов. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Гордо носить погоны могут и дамы! Это доказала 24-летняя Нелли Гноевая из Краснодара. Она - сотрудница уголовно-исполнительной системы, которая стала победительницей фотоконкурса «КП» и завоевала звание «Мисс ФСИН 2023 Краснодарского края».

Нелли есть на кого равняться - она продолжает семейную традицию службы на благо Родине.

- Я с детства знала, что буду работать в УФСИН. Потому что мой отец, мой дед также служили в этом ведомстве, продолжаю их династию, - улыбается девушка. - Сразу после окончания школы я поступила в академию на юридический факультет. А после попала в систему и стала вникать в работу. Начинала как гражданский служащий, сейчас я уже офицер.

Девушка отлично стреляет - служба обязывает!

Нелли работает инспектором отдела кадров и работы с личным составом в СИЗО №1 УФСИН России по Краснодарскому краю. Она занимается не только подбором кадрового состава и формированием коллектива, но и воспитательной работой - ведь в системе немало молодых работников.

- Наше учреждение - одно из самых крупных в регионе. Каждому человеку, который приходит устраиваться в СИЗО, нужно объяснить не только преимущества, но и возможные риски, трудности, с которыми сопряжена ежедневная служба в органах системы исполнения наказаний, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» победительница конкурса. - При этом коллектив обновляется постоянно: кто-то уходит на заслуженный отдых по выслуге лет, кого-то переводят в другие учреждения, а кто-то, напротив, только надевает погоны. В моей зоне ответственности каждый сотрудник и кандидат.

Церемония награждения состоялась в пресс-центре "Комсомольской правды" - Кубань". Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Служба это хрупкой красавицы не так проста, как кажется. Нелли участвует в обысках, выезжает с конвоем. А еще потрясающе стреляет!

Сейчас девушка - старший лейтенант, а в конкурсе «КП» завоевала еще одно звание «Мисс ФСИН — 2023». За офицера отдали 272 637 голосов.

- Для меня этот конкурс не был дебютным. Ранее я участвовала в подобном на Алтае, откуда я родом. Но тогда рвения к победе не было, тем не менее я получила второе место. В этот же раз завоевать первое место - дело чести! У меня была потрясающая поддержка, и проиграть я просто не могла, - делится Нелли Гноевая. - За меня голосовали буквально от Волги до Енисея и даже дальше! Подключилась вся родня из Сибири, активной была и Кубань, особенно приятно было осознавать, что за меня голосуют жители поселка Афипский, где я живу. Мой супруг - военный, родом из Крыма, поднял на уши всех своих товарищей и друзей, чтобы они голосовали за меня.

Супруг Нелли вот уже год служит в зоне СВО.

Муж Нелли поддерживал супругу на расстоянии. Вот уже год он находится в зоне СВО - служит в войсках противовоздушной обороны.

- Мы обручились чуть больше года назад. А спустя три месяца началась спецоперация, супруг отправился защищать нашу страну. В зону СВО он попал по распределению, отучившись пять лет в военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил России им. Василевского. Он охраняет наше небо, пока мы спим. Так что я спокойна - пока он там, все будет хорошо, - уверена Нелли. - Кстати, я недавно участвовала в фотопроекте «Жена Героя». Надела китель супруга и вместе с другими женами военных сделала пару памятных снимков. Мне хотелось поддержать своего любимого и показать, что я горжусь им, тем, что он делает, и, конечно же, буду ждать нашу встречу.

Нелли вместе с другими женами военных сфотографировалась в кителе мужа, чтобы показать силу духа наших защитников.

КСТАТИ

Результаты конкурса «Мисс ФСИН 2023 Краснодарского края» уже известны

Кто принимал участие в состязании (подробнее)