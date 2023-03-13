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Общество13 марта 2023 8:15

По уши в долгах. Жители Кубани заняли у банков десятки миллиардов рублей

Стало известно, сколько в среднем должен банкам житель Краснодарского края
Источник:kp.ru
Цифра растет каждый год

Цифра растет каждый год

Фото: Даниил ОПАРИН

Каждый год жители Кубани берут кредиты на миллиарды рублей. Самые крупные транши идут на бизнес, жилье и авто. Они измеряются в миллионах. Но решаются на такое далеко не все.

По статистике, обычный житель Кубани должен банкам 372,4 тысячи рублей. Это обычные потребительские кредиты сроком до пяти лет.

За год этот показатель увеличился почти на 20% (или на 53 300). Это даже выше средних цифр по России – 361 тысячи.

Больше задолжали банкам только жители Ямало-Ненецкого автономного округа (675,1 тыс. рублей), Югры (638,5) и Якутии (608,1). Только зарплаты в этих регионах выше в среднем на 30-60 тысяч рублей.

По данным РИА Новости, за год средний долг россиян вырос на 31,2 тысячи рублей. За основу эксперты брали соотношение суммы и годовой зарплаты людей.

Также напомним, что в 2022-м жители Кубани оформили 476,4 тысячи кредитов. За год количество займов уменьшилось больше, чем на четверть.

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