В горах метет, а на побережье заливает: Что происходит в Сочи 13 марта 2023

Упавшее дерево перегородило проезжую часть

В краевом МЧС жителей и туристов предупредили, что до вечера 14 марта возможен сход лавин в горах Сочи, а на побережье будет идти сильный ливень. Прогнозы оправдались.

С самого утра 13 марта центр Сочи заливает, а уровень воды в реках поднялся. В горах пошел мокрый снег. Спасатели предупреждают, что на высоте более 1500 метров есть риск схода лавин.

- В течение суток 13 марта в горах выше 1500 метров на территории Сочи ожидается очень сильный снег, - предупредили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Некоторые улицы в Хостинском районе Сочи оказались подтоплены. По данным городского ЕДДС, заявок от населения о подтоплении придомовых территорий и домов не поступало. Однако из берегов вышел Хлудовский ручей.

- До конца сегодняшнего дня в Сочи действует штормовое предупреждение из-за сильных осадков. На всех реках установлены гидрологические комплексы, которые не фиксируют подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, не говоря уже об опасных явлениях. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности, - рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения Дмитрий Зенцов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, температура воздуха в Сочи составит 9-14 градусов тепла, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 м/с

Дожди прекратятся в среду, 15 марта. Но облачность будет переменной.

Ранее сообщалось, что в Сочи дерево упало на проезжавший автомобиль каршеринга. Пострадавших нет.