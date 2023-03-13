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Происшествия13 марта 2023 9:33

Направил ружье, чтобы спугнуть. В Краснодаре мужчина расстрелял собаку

Полиция организовала проверку после выстрела мужчины в соседскую собаку в Краснодаре
Светлана ОВДЕЙ
Мужчина выстрелил в пса из пневматического ружья Фото: кадр из видео

Мужчина выстрелил в пса из пневматического ружья Фото: кадр из видео

Жуткий случай произошел в Краснодаре. Местный житель выстрелил из ружья в соседскую собаку. Позже в соцсетях появилось видео с камер видеонаблюдения, которые засняли момент происшествия в СТ «Химик» поселка Знаменского.

На кадрах видно, как животное сидит с другим псом на небольшой горке из песка. В какой-то момент раздается выстрел – одна из собак, испугавшись громкого звука, убегает. Тем временем раненый пес начинает извиваться от боли.

На помощь собаке вовремя пришел хозяин. Мужчина взял породистое животное и отвез в ветеринарную клинику. Известно, что сейчас пострадавший пес находится в тяжелом состоянии.

Тем временем полиция Краснодара организовала проверку. Мужчину, стрелявшего в собаку, уже допросили. Как рассказал местный житель, причиной его поступка стало то, что он хотел спугнуть пса. Для этого мужчина взял пневматическое ружье, прицелился в животное соседа и выстрелил.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, пневматическое ружье изъято, по результатам разбирательств будет принято законное процессуальное решение, - сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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