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Карта Кубани13 марта 2023 17:27

Еще одно Абрау. Под Анапой ученые нашли озеро, которому больше двух тысяч лет

Под Анапой ученые нашли озеро, которому больше двух тысяч лет
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Здесь было озеро. Фото: @utrishgpz

Здесь было озеро. Фото: @utrishgpz

Ученые исследуют район от Анапы до Новороссийска давно. В 1974 году археолог Александр Дмитриев нашел в долине в 14 километрах от Новороссийска 525 человеческих захоронений, датированных IV-X веками нашей эры. Он раскопал здесь гигантское кладбище древних людей – готов, угров, хазар. Причем, даже не подозревая о существовании друг друга, с разницей в столетия, они хоронили своих покойников в одном и том же месте. Находка Дмитриева грозилась стать международной. Потомки угров – венгры даже собирались выделить под это дело финансирование, а немцы – потомки готов – рассчитывали заполнить пробелы истории, касаемо эпохи Великого переселения. Но грянула Перестройка, а затем развал Союза и научные связи надолго прервались.

Экспедиции снова сюда поехали в 2000-ых. И одна и них привела палеонтологов ко второму Абрау. Правда, находится оно на Утрише.

- В юго-западной части заповедника мы нашли долину, а рядом - сухой водоем. Он наверняка полон после ливней. По типу образования и его геологии — это озеро Абрау, но в миниатюре, - говорит руководитель экспедиции, ученый академии РАН Алексей Малышев.

Площадь озера не меньше гектара. И примерный его возраст около 2 тысяч лет.

- Следующим нашем шагом будет взятие проб грунта, чтобы сделать более точные палеонтологические экспертизы. Эту долину почти наверняка населяли люди, а значит, территория очень богата с точки зрения истории, - пояснил "КП"-Кубань" Алексей Малышев.

Напомним, в институте археологии РАН в Москве сейчас работают над воссоздание захоронений из новороссийского некрополя. Ученые собираются передать в трехмерном изображении многие из находок Александра Дмитриева. К сожалению, это единственная возможность увидеть находки. Сам памятник перестал существовать более 40 лет назад.

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АнапаОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ