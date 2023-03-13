Еще одно Абрау. Под Анапой ученые нашли озеро, которому больше двух тысяч лет

Здесь было озеро. Фото: @utrishgpz

Ученые исследуют район от Анапы до Новороссийска давно. В 1974 году археолог Александр Дмитриев нашел в долине в 14 километрах от Новороссийска 525 человеческих захоронений, датированных IV-X веками нашей эры. Он раскопал здесь гигантское кладбище древних людей – готов, угров, хазар. Причем, даже не подозревая о существовании друг друга, с разницей в столетия, они хоронили своих покойников в одном и том же месте. Находка Дмитриева грозилась стать международной. Потомки угров – венгры даже собирались выделить под это дело финансирование, а немцы – потомки готов – рассчитывали заполнить пробелы истории, касаемо эпохи Великого переселения. Но грянула Перестройка, а затем развал Союза и научные связи надолго прервались.

Экспедиции снова сюда поехали в 2000-ых. И одна и них привела палеонтологов ко второму Абрау. Правда, находится оно на Утрише.

- В юго-западной части заповедника мы нашли долину, а рядом - сухой водоем. Он наверняка полон после ливней. По типу образования и его геологии — это озеро Абрау, но в миниатюре, - говорит руководитель экспедиции, ученый академии РАН Алексей Малышев.

Площадь озера не меньше гектара. И примерный его возраст около 2 тысяч лет.

- Следующим нашем шагом будет взятие проб грунта, чтобы сделать более точные палеонтологические экспертизы. Эту долину почти наверняка населяли люди, а значит, территория очень богата с точки зрения истории, - пояснил "КП"-Кубань" Алексей Малышев.

Напомним, в институте археологии РАН в Москве сейчас работают над воссоздание захоронений из новороссийского некрополя. Ученые собираются передать в трехмерном изображении многие из находок Александра Дмитриева. К сожалению, это единственная возможность увидеть находки. Сам памятник перестал существовать более 40 лет назад.

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