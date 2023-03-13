В одну воду дважды? Директора школы в Горячем Ключе, пожаловавшуюся на гонения, уже судили за взятку

Лариса Неверова отправлена под домашний арест

В Горячем Ключе разгорелся скандал. 7 марта из городской школы № 1 в наручниках вывели 62-летнюю директора Ларису Неверову. Женщину заподозрили во взяточничестве. Один из родителей школьника заявил на нее в органы.

Речь идет о 30 тысячах рублей, которые якобы получила директор школы за принятие ребенка в первый класс. Впрочем деталей пока следствие не раскрывает.

- Мать пятерых детей, заслуженного педагога с 45-летним стажем обвиняют почем зря, - заявила сама Лариса Неверова, когда суд отправил ее под домашний арест.

Однако такая мера пресечения до конца расследования выбрана директору школы неспроста.

В 2018 году Ларису Неверову, директора той же самой школы в Горячем Ключе, осудили по статье за мздоимство. Ее признали виновной и оштрафовали на 240 тысяч рублей, запретив занимать высокие должности на полтора года.

Она пыталась обжаловать приговор в Краснодарском краевом суде. Но в апелляции его оставили в силе, снизив размер штрафа до 100 тысяч рублей и запрет на руководящие должности на год. А позже Неверова снова вернула себе позиции.

И вот, спустя несколько лет, те же обвинения.

Лариса Неверова уже успела обратиться к главе Следкома Александру Бастрыкину, пожаловавшись на "беспредел".

- Это несправедливо! - заявила она.

И руководство ведомства поручило с большей тщательностью расследовать новое дело Неверовой.

- Ранее в сети Интернет было опубликовано обращение подозреваемой по уголовному делу о попытках якобы сфабриковать против неё уголовное дело. А.К. Маслов поставил ход и результаты расследования уголовного дела на свой контроль, поручил провести исчерпывающий комплекс следственных действий и всесторонне разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, а также проверить доводы, озвученные фигуранткой, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"КП"-Кубань" будет следить за ходом расследования.