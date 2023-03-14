Директор магазина, стоматолог, программист: В Краснодаре назвали самые высокооплачиваемые вакансии марта

Рейтинг зарплат в краевом центре

Сотрудники сервиса по поиску работы проанализировали около сотни вакансий в крупнейших городах России и отобрали самые высокооплачиваемые предложения марта в Краснодаре.

Больше всего в кубанской столице предлагают директору магазина федеральной розничной сети. Сотруднику предлагают зарплату от 100 до 120 тысяч рублей. Кроме этого, бонусом идут скидки и корпоративная пенсионная программа.

На втором месте по предлагаемой зарплате находится вакансия стоматолога-терапевта. Человеку с опытом работы от четырех лет обещают платить от 100 тысяч рублей.

На третьем месте среди высокооплачиваемых вакансий - программист «1С». Сотруднику от 100 тысяч рублей. При этом можно выполнять свои обязанности на удаленке.

Далее в рейтинге идут вакансии главного бухгалтера и торгового представителя. На обе должности рассматриваются кандидаты с опытом работы. Платят от 80 тысяч рублей, говорится в исследовании SuperJob.

А вот в январе больше всего предлагали руководителю отдела продаж в медиакомпании - от 90 тысяч рублей.

Анализ вакансий в Краснодарском крае показал, что средняя заработная плата в регионе в сфере рабочего персонала составила 55,2 тысяч рублей, в сфере продаж - 52,4 тысяч, транспорта и логистики - 56,6 тысяч туризма и гостинично-ресторанного бизнеса - 47,3 тысяч, административного персонала - 46,5 тысяч.