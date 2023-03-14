Герою СВО на Кубани вручили орден мужества посмертно

Михаил Шулежко награжден орденом мужества посмертно Фото: t.me/max_bondofficial

В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края герою СВО вручили орден мужества посмертно. Награду передали семье погибшего Михаила Шулежко. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Бондаренко в своем telegram-канале.

Михаил Шулежко проживал в станице Ольгинской Приморско-Ахтарского района. С 1999 по 2000 год участвовал в боевых действиях на территории Чеченской республики. Позже Михаил Шулежко был награжден медалью им. Жукова.

В сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации жителя Кубани призвали для участия в специальной военной операции на Украине. Михаил Шулежко прошел переподготовку по военно-учетной специальности наводчика танка и отправился в зону боевых действий.

Награду передали семье погибшего участника СВО Фото: t.me/max_bondofficial

Но в ноябре 2022 года он погиб во время артиллерийского обстрела в поселке Марьинка Донецкой народной республики. У Михаила Шулежко остались жена, сын и дочь.

- Всегда крайне сложно находить слова сочувствия, глядя в глаза матери, отца, супруги, сестры. Это очень тяжело. Михаил настоящий Герой, истинный патриот. Он до конца был верен своей Родине и присяге, - сказал Михали Бондаренко. - Это огромная потеря для семьи, для всего района. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!

Отмечается, что в станице Ольгинской в память о Михаиле Шулежко установят мемориальную доску.

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