Повесили фото неизвестной женщины. На могиле краснодарской ведьмы появился странный снимок

На могиле ведьмы заменили фотографию. Фото: «Кубань 24».

На Всесвятском кладбище Краснодара в марте 1912 года похоронили богатую женщину – Марфу Турищеву. Спустя года, вокруг нее местные жители придумали множество легенд и вымыслов. Люди начали называть покойную ведьмой, объясняя это тем, что при жизни она занималась оккультизмом.

Много мифов складывается и вокруг надписи на самом памятнике. На монументе изображена только дата смерти женщины, без даты рождения.

Портрету Марфы Турищевой выцарапали глаза. Фото: «Кубань 24».

- Раньше многие люди не знали дня, или даже года своего рождения, - рассказывает старожил Краснодара.

Завеса мистики и тайн, которые окутали Марфу, начали притягивать к месту ее захоронения множества людей. Кто-то приходит, чтобы загадать желание, а кто-то, чтобы провести странные обряды.

Сторож Всесвятского кладбища рассказывал, что раньше к могиле приходило множество неформалов. Они поклонялись потусторонним силам и проводили свои странные обряды. Но необычных людей постоянно разгоняли, поэтому они стали реже захаживать к памятнику.

Несколько лет назад фотографию женщину сильно испортили. Ей исцарапали все лицо, а больше всего надругались над глазами. К сожалению, беспорядки на кладбище не прекратились и по сей день. Люди не хотят, чтобы Турищева наконец обрела покой.

- На могиле краснодарской ведьмы кто-то сменил фотографию. Раньше на надгробии был портрет Марфы Турищевой, теперь — неизвестная женщина, - сообщили в «Кубань 24».

Полиция уже ищет виновных. Фото: «Кубань 24».

В ближайшее время историки выяснят, кому принадлежит новая фотография, а человеку, который прилепил на надгробие портрет неизвестной, вынесут наказание.

К памятнику до сиз пор продолжают носить цветы. Фото: «Кубань 24».

На данный момент вандалов ищет полиция. В управлении охраны культурных объектов уже оценивает нанесенный памятнику ущерб.

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