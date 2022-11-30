Специалисты назвали причины мора рыбы в Краснодарском крае

В реке Албаши из-за выбросов завода погибло больше четырех тонн рыбы. Фото: Виталий КАРНАУХ

Специалисты Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства назвали причины массовой гибели рыбы в Каневском районе летом 2022 года.

В августе этого года «КП»-Кубань» подробно писала о массовой гибели рыбы на реке Албаши в Каневском районе возле станицы Новоминской. Тогда специалисты Ейской инспекции Азово-Кубанского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов взяли на анализ пробы воды в разных местах реки, а также образцы грунта и рыбы.

Вот так выглядит сток воды с предприятия в реку. Фото: сайт администрации Каневского района.

Специалисты Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства подтвердили причину массового мора рыбы в реке Албаши: ею стало снижения уровня кислорода из-за сброса воды с консервного завода в станице Новоминской. По их оценкам, погибло примерно 4,5 тонны карасей, сазанов, толстолобиков и окуней.

Жители станицы Новоминской в соцсетях периодически обсуждают причины гибели рыбы, называя главную: прямой сброс воды в реку Албаши из отстойных прудов местного консервного завода. Новоминчане пишут, что предприятие не раз штрафовали различных контролирующие службы за перелив канализационных стоков, а труба очистных сооружений и вовсе развалилась.

Год назад воды Албаши стали пурпурными из-за сбросов завода. Фото: сайт администрации Каневского района.

Весною прошлого года река Албаши в районе станицы Новоминской и вовсе окрасилась в бордовый цвет из-за выбросов консервного завода. Видеоролик с пурпурной речкой мгновенно заполнили соцсети. Причиной столько странного цвета воды тоже стал прорыв на очистных сооружениях.

Тогда вода, в которой варили свеклу для изготовления из нее консервированных закусок, попала из протечки на очистных сооружениях в станице Новоминской в реку и окрасила ее. Протечку тогда устранили, а дамбу укрепили, но год спустя выбросы производства привели к новому загрязнению воды и массовому мору рыбы.

Разрушенную дамбу очистных сооружений периодически укрепляют мешками с песком. Фото: сайт администрации Каневского района.

КОНКРЕТНО

Меры пока превентивные

– Подтверждена гибель рыбы из-за снижения уровня кислорода в воде, которое стало результатом работы консервного предприятия, – пояснили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства. – Наказание предприятию заменено предписаниями о профилактических работах и превентивных мерах в части загрязнения вод реки Албаши.