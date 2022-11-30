Там всегда безлюдно. Появились фото с места, где обнаружили женщину без головы, рук и ног

Женщину нашли в нескольких километрах от жилого хутора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В обстоятельствах гибели женщины, останки которой нашли на берегу реки Кубань, разбираются следователи. Для правоохранителей важно понять не только, почему она умерла, но и установить личность погибшей. Правда, пока это сделать невозможно - женщина найдена без кистей рук, ног и головы. По словам следователей, произошло это предположительно из-за того, что погибшая слишком долго находилось в воде.

- Тело в воде пролежало ориентировочно с мая 2022 года, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее. - В это время могла наступить смерть.

В этом месте, как правило, не бывает людей - женщину обнаружили случайно.

Само место, где были обнаружены останки, расположено неподалеку от адыгейской хутора Хомуты. В нескольких километрах от населенного пункта протекает река, в заводи которой и нашли тело.

По словам местных жителей, тот участок, где работали следователи, как правило, всегда безлюдный.

Погибшая пролежала в воде с мая.

- Там никто не гуляет, не приходят сюда и рыбачить - там мелко и вода почти стоит, - объясняет один из жителей хутора. - То, что ее нашли, случайность.

Сейчас следователи проверяют все сообщения о пропаже людей, которые поступали от местных жителей. Также в СК надеются, что кто-либо из родственников или знакомых сможет опознать погибшую по вещам, которые сохранились.

- Она была одета в красную футболку, синие джинсы. По предварительным данным, возраст погибшей женщины 25-30 лет, - добавляют в СК Адыгеи. - К сожалению, никаких особых примет не обнаружено.

Следователи надеются, что по одежде родные узнают погибшую женщину.

Также в СК уточнили, что документов у женщины не найдено.

ВАЖНО!

Если вам что-то известно о женщине или вы обладаете какой-либо информацией о данном происшествии, то СК просит сообщить информацию по телефону: 8-961-818-88-58.

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