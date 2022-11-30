Современные граффити и ободранная напольная плитка: как выглядит подземный пешеходный переход на ТЭЦ в Краснодаре

Подземный пешеходный переход на ТЭЦ. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Мэр Краснодара накануне дал поручение привести в порядок подземные переходы. Всего в 2022 году в Краснодаре на содержание 15 подземных переходов выделили почти два миллиона рублей. И мы решили проверить, что в них творится и в каком они состоянии…

В Краснодаре на остановке ТЭЦ всегда бурлит жизнь. Здесь удобная транспортная развязка. На ТЭЦ можно сесть на трамвай, троллейбус, автобус или маршрутку и добраться туда, куда нужно. А в час-пик место напоминает Таймс-сквер в Нью-Йорке. Люди постоянно куда-то бегут и спускаются.

При входе можно заметить сильные потеки на плитке. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Остановимся на спуске… На ТЭЦ есть большой подземный переход. Большой, но с низким потолком. А иногда «подземка» в дождливую погоду превращается в бассейн. При входе можно заметить сильные потеки на плитке. Кстати, здесь можно посмотреть и на «современное искусство».

На стенах можно увидеть "современное искусство". Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

- Понапишут здесь непонятные слова… Да еще и корявым почерком… Черти что, - возмущаются прохожие.

Действительно, здесь достаточно много современных надписей. Скорее всего, они были выполнены уличными художниками (ну или просто молодежью) при помощи баллончиков с красками. Все «произведения искусства» выполнены в черных оттенках, только одна ярко-розовая надпись выделяется в центре «подземки».

Все «произведения искусства» выполнены в черных оттенках. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

А пандусы проектировщики в 2014 году (да-да, реконструкция подземного перехода в последний раз была 8 лет назад) решили тоже сделать из плитки. Многие мамы с колясками возмущаются, что это неудобно.

- Они очень широкие и скользкие. Во время дождя невозможно скатить коляску одной. Не хватает сил. Приходится просить помощи у прохожих. Поднимаем вместе коляску и по ступенькам спускаемся, - рассказывает мне мамочка с годовалым ребенком.

В некоторых местах тактильная плитка отсутствует. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Замечаю бабушку с тросточкой и затемненными очками. На улице уже темно… Сразу поняла, что женщина плохо видит. Подхожу к ней, чтобы узнать, как она ориентируется в подземном переходе, ведь здесь не совсем подходящие условия.

- Если бы была линия, которая вела бы сразу после спуска к выходу на другую сторону, это, конечно, было бы удобнее, - констатирует Людмила Павловна. - У нас есть государственный стандарт укладки тактильной плитки. Но к сожалению, его приняли уже после того, как во многих местах положили плитку. Мне рассказывали, что первые рабочие вообще были уверены, что это покрытие - для красоты.

Тактильная плитка - это вообще целая система сигналов. Например, сначала линии тянутся вдоль, а потом несколько плиток со скошенными линиями поперек.

- Они показывают, где вход, - объясняет мне бабушка. - То есть ты чувствуешь, что линии идут вдоль, вдоль, а потом поперек, мне сразу понятно, что здесь можно повернуть и что-то найти. Но к сожалению, с каждым месяцем мне становится все тяжелее переходить через подземный переход. В некоторых местах не чувствую тактильную плитку.

Действительно, в некоторых местах тактильная плитка отсутствует. Где-то она уже стерта, а на других участках от нее остались только следы. Тактильная плитка с продольными линиями - они указывают направление движения. Людмила Павловна доходит по этим блокам до входа в «подземку». А перед пешеходным переходом, кстати, тоже лежит тактильная плитка. Только другая - точечная (ее еще называют «с пупырышками»). Это означает, что дальше будет преграда, нужно быть осторожным.

Коснется ли приказ мэра Краснодара «подземки» на ТЭЦ - неизвестно. Возможно, придется еще подождать, чтобы подземный переход привели в порядок.