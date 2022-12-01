Ремонт был почти 10 лет назад, а все как новое. Как выглядит подземный переход на Красной в Краснодаре, который обновляла строительная компания

Подземный переход выглядит, словно его только что отремонтировали. Фото: Евгения СОРОКА

Мэр города Евгений Наумов поручил привести в порядок подземные переходы Краснодара. Пока рука рабочих до них не дошла, «КП» решила проверить, как выглядят они сейчас и насколько сильно нуждаются в ремонте.

Подземку печатали на календаре

- Давай не будем ждать светофор, а пройдем под дорогой? – обращается девушка с красным рюкзаком к сынишке.

- Прямо под машинами - круто! – с восторгом реагирует мальчик на предложение мамы, представляя себя супергероем.

Подземный переход на улице Красной ежедневно используют тысячи краснодарцев. Эта подземка в самом сердце города – одна из самых старых. Ее активно использовали еще советские граждане. Универмаг «Краснодар», а прямо напротив - стадион «Динамо», они разделены проезжей частью и широкой пешеходной аллей. И, конечно, быстро, а главное безопасно перебраться с одной стороны на другую можно, «нырнув» под землю. Чтобы пешеходы активнее пользовались переходом, напоминание об этом печатали на карманном календаре в 1983-м.

О том, чтобы пользоваться подземным переходом, краснодарцам напоминали с помощью календарей. Фото: myekaterinodar.ru

За несколько десятилетий подземка повидала многое. В капитальном обновлении она нуждалась остро еще в нулевых. Долгожданную реконструкцию провели в 2014 году. Для этого полностью пришлось закрыть переход.

Плитка на стенах чистая - за вандалами следят камеры. Фото: Евгения СОРОКА

- Помню это время. Неудобно было жутко. Я привыкла к тому, что проскакивала под землей, за минуту – только вроде спустилась на универмаге, а уже стадион перед носом, - рассказывает пенсионерка. - Если не спускаться, то путь не близкий. Нужно перейти дорогу четыре раза, чтобы попасть на ту сторону. Опасно очень, гонщиков в городе хватает!

За чистотой ступенек постоянно следят коммунальщики. Фото: Евгения СОРОКА

Прогулка с ароматом цветов

После ремонта подземный переход изменился до неузнаваемости. Там облицевали входные группы, сделали наливные полы, установили специальную плитку для слабовидящих.

За масштабный ремонт в 2014-м взялся один из крупных застройщиков города. И, стоит сказать, работу выполнил на совесть. Даже спустя 10 лет краснодарцы удивляются, что ничего не осыпалось и не отвалилось. Более того, никто до сих пор не замарал плитку на стенах. За вандалами тут круглосуточно следят камеры, установленные буквально на каждом метре.

Подземкой пользуются люди всех возрастов. Фото: Евгения СОРОКА

- А вы знали, что это самый пахучий подземный переход? – смеется пожилой мужчина с коричневым портфелем. – Тут же цветы продают уже не одно десятилетие!

Кстати, продавцов выгонять не стали – но торговые точки открыты не все. Говорят, продажи идут уже не так, как раньше, потому многие и свернули лавочку.

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