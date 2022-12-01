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Общество1 декабря 2022 6:02

Ремонт был почти 10 лет назад, а все как новое. Как выглядит подземный переход на Красной в Краснодаре, который обновляла строительная компания

Жителей Краснодара удивляет состояние одного из самых старых подземных переходов Краснодара
Евгения СОРОКА
Подземный переход выглядит, словно его только что отремонтировали.

Подземный переход выглядит, словно его только что отремонтировали.

Фото: Евгения СОРОКА

Мэр города Евгений Наумов поручил привести в порядок подземные переходы Краснодара. Пока рука рабочих до них не дошла, «КП» решила проверить, как выглядят они сейчас и насколько сильно нуждаются в ремонте.

Подземку печатали на календаре

- Давай не будем ждать светофор, а пройдем под дорогой? – обращается девушка с красным рюкзаком к сынишке.

- Прямо под машинами - круто! – с восторгом реагирует мальчик на предложение мамы, представляя себя супергероем.

Подземный переход на улице Красной ежедневно используют тысячи краснодарцев. Эта подземка в самом сердце города – одна из самых старых. Ее активно использовали еще советские граждане. Универмаг «Краснодар», а прямо напротив - стадион «Динамо», они разделены проезжей частью и широкой пешеходной аллей. И, конечно, быстро, а главное безопасно перебраться с одной стороны на другую можно, «нырнув» под землю. Чтобы пешеходы активнее пользовались переходом, напоминание об этом печатали на карманном календаре в 1983-м.

О том, чтобы пользоваться подземным переходом, краснодарцам напоминали с помощью календарей. Фото: myekaterinodar.ru

О том, чтобы пользоваться подземным переходом, краснодарцам напоминали с помощью календарей. Фото: myekaterinodar.ru

За несколько десятилетий подземка повидала многое. В капитальном обновлении она нуждалась остро еще в нулевых. Долгожданную реконструкцию провели в 2014 году. Для этого полностью пришлось закрыть переход.

Плитка на стенах чистая - за вандалами следят камеры.

Плитка на стенах чистая - за вандалами следят камеры.

Фото: Евгения СОРОКА

- Помню это время. Неудобно было жутко. Я привыкла к тому, что проскакивала под землей, за минуту – только вроде спустилась на универмаге, а уже стадион перед носом, - рассказывает пенсионерка. - Если не спускаться, то путь не близкий. Нужно перейти дорогу четыре раза, чтобы попасть на ту сторону. Опасно очень, гонщиков в городе хватает!

За чистотой ступенек постоянно следят коммунальщики.

За чистотой ступенек постоянно следят коммунальщики.

Фото: Евгения СОРОКА

Прогулка с ароматом цветов

После ремонта подземный переход изменился до неузнаваемости. Там облицевали входные группы, сделали наливные полы, установили специальную плитку для слабовидящих.

За масштабный ремонт в 2014-м взялся один из крупных застройщиков города. И, стоит сказать, работу выполнил на совесть. Даже спустя 10 лет краснодарцы удивляются, что ничего не осыпалось и не отвалилось. Более того, никто до сих пор не замарал плитку на стенах. За вандалами тут круглосуточно следят камеры, установленные буквально на каждом метре.

Подземкой пользуются люди всех возрастов.

Подземкой пользуются люди всех возрастов.

Фото: Евгения СОРОКА

- А вы знали, что это самый пахучий подземный переход? – смеется пожилой мужчина с коричневым портфелем. – Тут же цветы продают уже не одно десятилетие!

Кстати, продавцов выгонять не стали – но торговые точки открыты не все. Говорят, продажи идут уже не так, как раньше, потому многие и свернули лавочку.

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