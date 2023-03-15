Бывший наркоман, а ныне борец с неправильным образом жизни. Блогера-сыроеда Максима Лютого забрали в полицию после голодной смерти младенца в Сочи

Максим Лютый пропагандировал сыроедение Фото: Личный архив героя публикации

Голодную смерть новорожденного в семье популярного коуча по ЗОЖ, блогера и активного пропагандиста отказа от животной пищи Максима Лютого расследуют в Сочи. Истощенного и обессилевшего младенца 8 марта повезли в одну из сочинских больниц из поселка Вардане. Ребенку месяц от роду, но он не держал головку и таял на глазах.

- В связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья родители самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение 8 марта текущего года, однако ребенок скончался до его доставления в лечебное учреждение, - подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. И назначили ряд экспертиз.

Кроме того, личность предполагаемого отца ребенка - популярного питерского блогера Максима Лютого заинтересовала их отдельно.

- Сейчас Максим находится в полиции, на него составлен протокол об административном нарушении, - сообщил "КП"-Кубань" источник в правоохранительных органах.

Но за что наказали блогера и имеет ли это отношение к уголовному делу о смерти малыша, пока неизвестно.

Известный (и, надо сказать, недешевый) коуч Максим Лютый с сожительницей и матерью умершего ребенка, 34-летней Оксаной Мироновой снимают в Вардане дом. Сейчас здесь ведутся следственные действия.

- Оксана попала в больницу. Она не дома, - уточняет источник "КП"-Кубань".

До этого происшествия пара устраивала у себя тренинги, на которые приезжали гости из разных уголков России. Максим талантливо убеждал, что может научить правильно жить, бороться с пристрастиями и даже исцелять.

- У меня болячек много накопилось к 30 годам - хронический гайморит, мигрень, простатит, гастрит. Причина – неправильный образ жизни, в том числе курение, алкоголь и наркотики, - признавался мужчина.

Но все это, по его словам, он успешно поборол у себя и был готов (от 130 тысяч рублей) лечить у других людей.

О своей личной жизни коуч никогда не рассказывал. Подписчики могли судить о его отношении к женщинам только по довольно пренебрежительным высказываниям - их он неизменно называл "юбками". А с Оксаной был не расписан в законном браке.

Скорее всего, отцовство Лютого в отношении погибшего младенца придется подтверждать во время следствия. Пока фигурантом уголовного дела он также не является.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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