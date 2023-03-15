Заборы вместо озера и бетон: Как сейчас выглядит IKEA парк в Адыгее

Так сейчас выглядит проект

Грандиозный проект парка в «Мега-Адыгея Кубань» презентовали еще пять лет назад – в 2018-м. Случилось это на Петербургском международном форуме. Локация стала бы продолжением торгового комплекса.

Под открытым небом появился бы фуд-корт, прогулочная зона и два водоема. А еще – торговые площади. Рендеры проекта стали хитом соцсетей. Ими восхищались даже за рубежом. Но спустя четыре года проект так и остался на бумаге. А строители сняли (или спрятали) с объекта его паспорт.

Презентация проекта реконструкции ТЦ. Фото: vk.com/develkrasnodar

Инвестором проекта была компания Ingka Centres. Она планировала возвести второй парк Сергея Галицкого. Но рендеры остались на бумаге. А на деле в Адыгее появился еще один пустырь.

Ожидалось, что площадка парка составит 22 гектара. На этой территории разместились бы прогулочные зоны, два водоема и фуд-корт. А еще – торговая галерея. На это ушло бы 14 млрд рублей.

Так сейчас выглядит парк

Сдать объект строители планировали в 2020-м. Но график сбила пандемия. От обязательств инвестор не отказался. Он продолжил реконструкцию самой «Меги-Адыгея Кубань». Но стихли работы в парке.

Как удалось узнать «КП» – Кубань», сейчас на объекте отсутствуют строители. Не исключено, что работы возобновятся в ближайшее время. А пока на месте парка стоит огромный пустырь. Вдоль него идет одна дорога из бетона.

Предупреждающая надпись на водоемах

По бокам стоят огромные заборы. По планам, за ними были бы водоемы. Об этом сообщают предупреждающие баннеры. Они просят людей отказаться от купания.

Правда, пройти за забор нельзя. Не видно и что за ними. Но главное – не слышны звуки работ. Рядом стоит пара бытовок и склад. А еще – буквы от IKEA. Их сняли с фасада в конце прошлого года.