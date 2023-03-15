Директор школы с судимостью. В мэрии Горячего Ключа объяснили, почему Ларису Неверову не уволили с поста после обвинений во взяточничестве

Лариса Неверова судилась с управлением образования

В Горячем Ключе продолжаются кривотолки по поводу обвинений в адрес 62-летней Ларисы Неверовой. 7 марта директора городской школы №1 вывели с работы в наручниках. Позже ей избрали меру пресечения, отправив под домашний арест по подозрению в вымогательстве взяток.

До этого момента директор успела заявить о ложности обвинений в свой адрес и даже пожаловаться главе Следкома Бастрыкину.

Однако она не учла тот факт, что картотека судебных решений все помнит. Ларису Неверову уже уличали в мздоимстве. Правда, тогда в 2018 году она отделалась лишь крошечным по меркам уголовного кодекса наказанием - 100-тысячным штрафом и ограничением занимать руководящие должности на год.

Более того, ей удалось вернуть себе должность директора школы, несмотря на судимость.

- Управление образования отстраняло и даже прекращало трудовой договор с директором. Но ей удалось добиться в одной из нескольких инстанций восстановления в должности. Ее судимость, по мнению трудовой инспекции, настоявшей на этом в суде, не считалась весомым основанием для увольнения, - сообщили "КП"-Кубань" в мэрии Горячего Ключа.

Однако если вина Ларисы Неверовой по новому обвинению будет доказана, то такого же мягкого приговора ей не видать.

- Руководитель краевого ведомства Андрей Маслов поставил ход и результаты расследования уголовного дела на свой контроль, поручил провести исчерпывающий комплекс следственных действий и всесторонне разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, а также проверить доводы, озвученные фигуранткой, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.