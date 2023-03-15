Стоять будем до лета. Пробки сковали часть Краснодара из-за строительства подземного перехода

Красных Партизан частично перекрыли. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В первый день перекрытия полос на Красных Партизан в Краснодаре образовались километровые пробки из-за начала строительства подземного пешеходного перехода у ККБ № 2. Утром заторы наблюдались от Ботанического сада в сторону «Ленты» на Западном Обходе. Бордовым горели прилегающие к главной улице Азовская, Сочинская и 2-ая Линия. Но к обеду ситуация не улучшилась. Пробка растянулась от Герцена до остановки «Сочинская», где ведутся основные работы.

В сторону "Ленты" днем растянулся затор. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Стоять будем до лета, - считает водитель вишневого «Логана» Иван. – Обычно днем здесь легко проехать, но сегодня просто беда.

Сейчас на месте перекрытия полос дежурят сотрудники ДПС, но повлиять в целом на картину они навряд ли смогут – уменьшить поток машин, зажатых в трех полосах движения, полицейские не в их силах. Администрация просит водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.

- Рекомендуем прокладывать свой маршрут заранее. В том числе по ул. Темрюкской, ул. им. Толбухина и ул. 2-я Линия, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Отрезок дороги полыхает красным, а местами и бордовым. Фото: Яндекс. Пробки

Но альтернативные объездные пути тоже плохо справляются с хлынувшим потоком. По данным сервиса Яндекс. Пробки, тут тоже наблюдается столпотворение из автомобилей.

- Остается только перетерпеть это время. Я как житель этого микрорайона надеюсь, что работы завершат вовремя. Я вожу ребенка в школу, а потом еду на работу каждое утро, не хотелось бы опаздывать, - говорит Иван.

Завершение строительства подземного пешеходного перехода ожидается в мае. Протяженность перехода составит 35,7 метров. Ширина тоннельной части — 4 метра. Он будет оборудован лифтами и пандусами для маломобильных граждан. Возведение объекта продиктовано безопасностью пешеходов. На шестиполосной дороге был небольшой островок, на котором толпились люди, ожидая зеленого сигнала светофора.

- Строительство подземного перехода более сложное – возможно нужно будет переносить коммуникации, перекрывать проезжую часть. Но в дальнейшая эксплуатация покажет, что он удобен для пешеходов, человеку легче спуститься на 2. 5 метра и подняться. К тому же также сооружения по нормам должны быть оснащены лифтами и пандусами для удобства маломобильных групп, что актуально, потому что рядом находится больница и роддом, - отмечал заведующий кафедрой транспортных сооружений имени профессора К.А. Дарагана Всеволод Кореневский.

В районе нового перехода отремонтируют тротуары, обновят остановочные павильоны, а также построят парковку на 50 мест.