Закрывала детей в темном туалете, выкручивала уши и унижала. Воспитательницу детсада в Сочи приговорили к 4 годам тюрьмы за издевательства

Суд признал педагога виновной

В Сочи суд вынес приговор Ольге Мочалиной. Воспитательницу городского детсада №126 на курорте обвиняли сразу по нескольким статья уголовного кодекса касаемо истязания, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с детьми.

О ее "методах" воспитания детсадовцев стало известно случайно. Когда малыш, которого она закрыла в туалете, выключив свет, пожаловался на это родителям 18 августа 2021 года.

Но оказалось, что с позволенья сказать педагог не гнушалась и применять физические наказания к детям.

- Мочалина систематически, используя в качестве мотива незначительные поводы, такие как неправильное выполнение задания и баловство детей в силу их возраста, применяла к малолетним воспитанникам физическое и психологическое насилие, жестоко обращалась с ними. Так, она наносила детям удары руками по щекам, ушам, выкручивала уши, бумажными листами била по лицу, голове, таскала за руки, ударяла об стол, - говорится в материалах уголовного дела.

Надо сказать, сама Ольга Мочалина признала себя виновной в суде и на следствии. Но от дачи показаний во время заседания суда отказалась.

- Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства в их совокупности, суд признал Мочалину виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 4 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Однако педагог пока останется на свободе. Ее собственному ребенку всего 5 лет, а значит, применение наказания будет отложено до достижения его 14-летия.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Детей с аутизмом избивали в сочинском частном детском саду

Возбуждено уголовное дело (подробнее)