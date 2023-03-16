Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 марта 2023 8:04

Примерил фуражку и сел за руль раритетного мотоцикла. Полицейские Кубани пригласили на экскурсию 3-летнего мальчика с онкологией

На Кубани сотрудники ГИБДД провели экскурсию для мальчика с онкологией
Оксана КАДОЧНИКОВА
Семен за рулем мотоцикла. Фото: скриншот видео

Семен за рулем мотоцикла. Фото: скриншот видео

Семену из Кропоткина всего 3 года, но он уже точно знает, кем станет. Мальчику нравится все, что связано с машинами и работой полицейских. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции пригласили его к себе в гости, тем более что в их отделе действует музей ГАИ-ГИБДД. На экскурсии малыш узнал о правилах дорожного движения, примерил фуражку и подержал сигнальный жезл в руках. А потом Сема и вовсе сел в патрульный автомобиль и попробовал включить проблесковые маячки. Но самой яркой частью общения с полицейскими стал раритетный мотоцикл с коляской, на котором патрулировали сотрудники ГИБДД около 20 лет назад.

- Семену понравился мотоцикл, не хотел слезать с него, крепко держался за руль, - рассказали инспекторы.

Они подарили мальчику книги, наклейки, пожелали скорейшего выздоровления и выразили надежду, что положительные эмоции помогут ему справиться с любой сложной ситуацией.

Встреча с полицейским стала возможна благодаря благотворительному проекту «Мечтай со мной». В доброй акции также приняли участие полицейские Краснодара. Они патрулировали вместе с 9-летний Арсением и даже прокатили его на служебной лошади.

КАРТИНА ДНЯ