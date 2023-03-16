Грозит тюрьма. В Сочи задержали жену блогера Максима Лютого после смерти младенца от истощения

Под домашний арест мать умершего младенца может отправиться в ближайшее время

В Сочи задержали мать умершего от истощения ребенка. 33-летней женщине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.

- Как сообщалось ранее, родители с младенцем жили в съемном доме в поселке Вардане. 11 февраля 2023 года женщина родила ребенка дома, в больницу не обращалась. Кроме того, сына на учет в медучреждение не поставила и не предоставила возможности врачам провести осмотры младенца, необходимые для диагностики, профилактики и лечения заболеваний. Здоровья ребенка ухудшилось, он длительное время отказывался от пищи. 8 марта родители привезли его в больницу, но было поздно, он скончался, - пояснили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством, чтобы мать умершего младенца заключили под домашний арест. В настоящее время проводится судебная медэкспертиза, специалисты выясняют, что стало причиной смерти ребенка. Матери грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, что речь идет о семье популярного коуча по ЗОЖ, блогера и активного пропагандиста отказа от животной пищи Максима Лютого. Именно его жену 33-летнюю Оксану Миронову задержали в Сочи. Они никогда не были в официальном браке, но жили в месте.

Есть версии, что младенца перестали кормить материнским молоком, переведя на какую-то из программ питания, которые проповедовал Максим Лютый. Но пока все это официально не подтверждено, следователи ждут результатов судебно-медицинских исследований.

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