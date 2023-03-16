16-летний школьник за рулем «девятки» сбил полицейского и сбежал на Кубани

За рулем был 16-летний подросток Фото: кадр из видео

На Кубани водитель «девятки» сбил полицейского и сбежал. Как оказалось, за рулем легковушки был 16-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Мостовском районе. За несколько минут до происшествия в поселке Мостовском сотрудники ДПС попытались остановить ВАЗ 2109. Проезжавший мимо патруля водитель нарушал ПДД.

Вместо того, чтобы отреагировать на требование полицейских и остановиться, он прибавил скорости и помчал дальше. Сотрудники ДПС сразу сели в служебную машину и начали погоню за нарушителем. Им удалось догнать и остановить водителя, но не задержать.

Так, школьник без прав, не повинуясь требованиям правоохранителей, сразу же начал сопротивляться. Один из сотрудников ДПС попытался открыть водительскую дверь. Но подросток резко нажал на педаль газа – от удара о машину полицейского отбросило. Тем временем подросток успел отстать от инспекторов ДПС.

- В результате ДТП сотрудник получил телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Поездка на «девятке» закончилась в поселке Псебай. Подросток бросил здесь автомобиль и ушел. Позже сотрудники ДПС нашли оставленную легковушку и установили личность сбежавшего водителя. Теперь за травмирование полицейского ему, как и полагается, грозит ответственность.

- Собранные полицейскими материалы в отношении правонарушителя направлены в территориальное подразделение СК России для принятия решения, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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