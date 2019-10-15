Псебайский кошмар: суд приговорил несовершеннолетнего убийцу многодетной матери к почти 10 годам тюрьмы
...Истерзанное тело 40-летней Натальи Дмитриевой нашли в ночь на 14 мая 2018 года на центральной улице Псебая. Буквально в 100 метрах от собственного дома, куда она возвращалась из кафе.
В кафе «Ивушка» молодые люди стали приставать к женщине.
Поверить в то, что над многодетной матерью расправились люди, было невозможно. На теле не было «живого места», вместо головы - месиво. Самое жуткое - соседи слышали, как Наталью убивают - удары камнем, хрипы, крик о помощи, но побоялись выйти ей помочь.
Наталью Дмитриеву убили неподалеку от собственного дома.
В подозреваемые сразу же записали супруга Натальи Алексея, правоохранители были уверены - он убил жену из ревности. Когда же на защиту мужчины поднялся весь поселок, начались серьезные разбирательства, в поселок приехали представители СК России. Вскоре стало ясно - женщина стала жертвой пьяных отморозков - 16 летнего Савелия Никифорова и его 20-летнего приятеля из Краснодара Максима Бондаренко. Именно они, как считает следствие, напали на нее, задушили и надругались, перед этим 19 раз (!) ударив Наталью камнем по голове.
Алексей с трудом переживает смерть любимой супруги.
К слову, полицейские сразу отыскали Никифорова - он спал в нескольких метрах от обезображенного тела Натальи. Псебайские правоохранители не думали, что он может быть причастен к убийству, потому отпустили. Его и подельника задержали лишь спустя несколько дней, когда на центральную площадь вышел поселок, требуя наказать тех, кто зверски расправился с женщиной.
На лицах приговоренных судом малолетних чудовищ - ни раскаяния, ни сожаления...Фото: Евгения ХИЛЬКО
Перед судом Савелий и Максим все же предстали. Им предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью. Вот только свою вину они так и не признали. Чтобы скорее исследовать дело, заседания даже переносили в Мостовской район. Сами слушания проходили в закрытом режиме, поскольку один из обвиняемых – несовершеннолетний, а в процессе озвучивались детали сексуального преступления.
На фото Савелий (слева) и Максим.
Супруг Натальи приезжал не на все заседания - суд гуманно отнесся к просьбе Алексея и в его присутствии не оглашались подробности расправы. Сам вдовец требует лишь одного - наказать убийц по всей строгости закона. Несовершеннолетнему подсудимому прокуратура предложила назначить максимально возможное наказание - 10 лет заключения, а 20-летнему Савелию - 19 лет колонии. Из наказания несовершеннолетнего душегуба суд вычел один месяц, дав 9 лет и 11 месяцев колонии. Причем, до своего 18-летия он проведет 1 день в воспитательной колонии. Потом его переведут к взрослым осужденным. Со сроком второму - суд согласился, постановив 19 лет строгача.
Приговор, фактически ставящий крест на их жизни, убийцы Натальи Дмитриевой выслушивали спокойно. Самый старший из этой компании малолетних чудовищ - Савелий Никифоров - даже чуть ухмыляясь выдавил из себя претензии к правосудию.
- Я не насиловал, - почти выкрикнул он.
Никаких слов сожаления или раскаяния близкие Натальи Дмитриевой так и не услышали.
Чудовища из Псебая.Как накажут подонков, зверски убивших многодетную мать?
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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