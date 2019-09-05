Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае

Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются. Заседания по-прежнему проходят в закрытом режиме. Однако, как стало известно «КП» - Кубань», прокуратура уже запросила сроки для убийц.

- Несовершеннолетнему подсудимому гособвинение предложило назначить максимально возможное наказание - 10 лет заключения, а 20-летнему Савелию - 19 лет колонии. С таким сроком мы, конечно же, не согласны, это слишком маленький срок, учитывая, какие зверства были совершены. Мы будем требовать больше, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» представитель правозащитной организации «Агора», адвокат потерпевших Виталий Зубенко. - Более того, если после вынесения приговора потерпевшего не устроит срок, мы будем писать жалобу.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 14 мая. Женщина вместе с подругой сидела вечером в местном кафе «Ивушка». По дороге домой к Наталье прицепились двое парней, которые ударили ее камнем по голове. А затем, как сказано в сухих релизах силовиков, «совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера».

Свою вину подсудимые по-прежнему отрицают.

С самого начала всю вину взял на себя 16-летний местный подросток Максим. А позже в деле появился и 20-летний Савелий из Краснодара. Правда, сейчас молодые люди, которые обвиняются в убийстве по предварительному сговору, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью, утверждают, что не причастны к преступлению.

А уже в суде парни начали перекладывать вину друг на друга, надеясь выйти сухими из воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/652733" frameborder="0"></iframe> Чудовища из Псебая.Как накажут подонков, зверски убивших многодетную мать?

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Следком Кубани: В Псебае банды подростков-убийц нет

Жители поселка считают, что убийц было больше, а в самом Псебае, по их словам, орудует настоящая банда подростков-убийц, из-за которых местные боятся выходить на улицу. И это зверское преступление не первое на их счету. По слухам, ранее они изнасиловали 15-летнюю девочку, избили до полусмерти велосипедиста, а 9 мая покалечили ветерана (подробности)

Убийство многодетной матери в Псебае: односельчане погибшей вынудили семью обвиняемого сбежать

Пьяная расправа над 40-летней женщиной породила массу слухов [видео]

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Меня сделали козлом отпущения»: Следователя из Псебая, где подростки убили многодетную мать, судят за превышение полномочий

Жестокость и распущенность малолеток не укладывалась в голове.

- Кто их породил? - скандировала толпа в райцентре Мостовском.

Руководство следственного комитета нашло кто — старший следователь полиции Оксана Глущенко (читайте далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство многодетной матери в Псебае: В деле появились двое новых фигурантов

По данным источника «КП» - Кубань» в правоохранительных органах, на допросе Максим и Савелий выложили следователям подробности не только этого преступления, но и тех, что творились ранее в поселке. Так, в деле появились двое новых фигурантов, ранее судимых (читайте далее)

Убийство многодетной матери в Псебае: один из обвиняемых три года назад едва не сел за наркотики и драку

В Краснодар семья Савелия Н. переехала из Иркутска еще несколько лет назад. Но потом его родители разошлись, и он остался жить с мамой на съемных квартирах. В Краснодаре ходил в школу, учился неплохо и после девятого класса даже поступил в педагогический колледж. Правда, не на Кубани. Мама отправила сына в Иркутск, к родне. Но педколледж парень не закончил (продолжение)