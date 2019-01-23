2019-01-23T11:06:19+03:00
Происшествия

Убийство многодетной матери в Псебае: Приговор убийцам могут вынести уже в феврале

Чтобы скорее исследовать дело, судебные заседания решили перенести в Мостовской район [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Свою вину подсудимые по-прежнему не признают.Свою вину подсудимые по-прежнему не признают.
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Заседание суда по резонансному уголовному делу о зверском убийстве многодетной матери в поселке Псебай идет в Мостовском районном суде. Напомним, предыдущее заседание было сорвано из-за неявки одного из подсудимых (подросток, подозреваемый в смежном преступлении, приобщенном к делу Авт.).

Сами заседания проводит Краснодарский краевой суд. В Мостовской район их перенесли из-за большого числа свидетелей (более 50 человек - Авт.). Чтобы не затягивать судебный процесс

- Из-за не явки двух-трех свидетелей слушания могут быть отложены, а это, в свою очередь, может, затянуть судебный процесс. Поэтому и было решено перенести заседания, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» представитель правозащитной организации «Зона права», адвокат потерпевших Виталий Зубенко.

Проходить слушания будут в течение четырех дней в закрытом режиме. Это связано, во-первых, с тем, что один из обвиняемых не достиг совершеннолетнего возраста. Кроме того, будут озвучиваться детали сексуального преступления, потому общественность и СМИ попасть на заседания не смогут.

Женщину жестоко убили двое парней.

Женщину жестоко убили двое парней.

Как стало известно «КП» - Кубань», резонансное дело планируется рассмотреть в максимально сжатые сроки - не исключено, что приговор убийцам Натальи Дмитриевой могут вынести уже в феврале. Савелий может отправиться в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, а вот его младший товарищ получит гораздо меньший срок. Ему нет 18 лет.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 14 мая. Женщина вместе с подругой сидела вечером в местном кафе «Ивушка». По дороге домой к Наталье прицепились двое парней, которые ударили ее камнем по голове. А затем, как сказано в сухих релизах силовиков, «совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера».

С самого начала всю вину взял на себя 16-летний местный подросток Максим. А позже в деле появился и 20-летний Савелий из Краснодара. Правда, сейчас молодые люди, которые обвиняются в убийстве по предварительному сговору, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью, утверждают, что не причастны к преступлению.

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Стоит сказать, семья потерпевших письма с извинениями так и не получила. Потому Алексей по-прежнему хочет, чтобы убийц наказали самых суровым образом.

- Мужу погибшей мы помогаем дистанционно. Сейчас ждем приговор. В случае, если он не устроит потерпевшего, мы будем его обжаловать - Алексей хочет справедливого решения, - добавляет Виталий Зубенко. - Кроме того, могу сообщить, что Алексей направил заявление в адрес управления СК, а также на имя Бастрыкина о том, чтобы его, а также детей признали потерпевшими по делу о превышении должностных полномочий следователем, которая прекратила грабеж в отношении одного из подсудимых.

Муж погибшей просит дать извергам максимальный срок заключения.

Муж погибшей просит дать извергам максимальный срок заключения.

За месяц до убийства в Псебае оба обвиняемых уже совершали преступления. Савелий Никифоров 2 апреля вместе с другим сообщником проник в салон красоты и похитил товар на сумму 105 тысяч рублей, а 17-летний обвиняемый 12 апреля украл у сверстника куртку.

Вот только следователь полиции не передала это сообщение по подследственности в органы СК. Проверку она провела самостоятельно. Мальчика, который лишился своей куртки, она уговорила отказаться от претензий в адрес обидчиков.

- А 7 мая она вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В документе указала, что один из несовершеннолетних к грабежу не причастен, - объясняют в СУ СК по региону. - Действия второго парня она квалифицировала как не содержащие признаков грабежа в силу малозначительности.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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