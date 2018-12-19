Начался суд над убийцами многодетной матери в Псебае

19 декабря в Краснодарском краевом суде прошло первое заседание по резонансному уголовному делу о зверском убийстве многодетной матери в поселке Псебай. Правда, полноценными слушания назвать сложно, один из обвиняемых (подросток, которого подозревают в смежном преступлении, приобщенном к делу - Авт.) не явился в суд, его родители не вышли на связь.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 14 мая. Женщина вместе с подругой в тот вечер сидела в местном кафе «Ивушка». По дороге домой к Наталье прицепились двое парней, которые ударили ее камнем по голове. А затем, как сказано в сухих релизах силовиков, «совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера».

С самого начала всю вину взял на себя 16-летний местный подросток Максим. А позже в деле появился и 20-летний Савелий из Краснодара. Правда, сейчас молодые люди, которые обвиняются в убийстве по предварительному сговору, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью, утверждают, что не причастны к преступлению.

- Семье потерпевших не поступали письма с извинениями, попыток выйти на связь не было. Позиция Алексея (мужа Натальи Дмитриевой) не изменилась, он по-прежнему считает, что необходимо наказать подсудимых самых суровым образом, предусмотренное законом, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» представитель правозащитной организации «Зона права», адвокат потерпевших Виталий Зубенко.

Слушания в суде будут проходить в закрытом режиме. Правда, не исключено, что заседания будут выездными. Поскольку свидетелей по делу проходит много (более 50 человек), для суда оптимальнее приехать в Мостовской район, где было совершено преступление, нежели вызывать людей в Краснодар.

- Из-за не явки двух-трех свидетелей слушания могут быть отложены, а это, в свою очередь, может, затянуть судебный процесс, - добавляет Виталий Зубенко. - Следующее заседание запланировано на 22 января 2019 года.

Савелий может отправиться в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, а вот его младший товарищ получит гораздо меньший срок. Ему нет 18 лет.

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