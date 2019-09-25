2019-09-25T18:20:11+03:00
Происшествия

Убийство многодетной матери в Псебае: Подсудимые готовятся сказать последнее слово

Виновными в зверской расправе над Натальей Дмитриевой они по-прежнему себя не считают [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Савелий (слева) уже привлекался за драку и хранение наркотиков в отличие от своего товарища Максима.Савелий (слева) уже привлекался за драку и хранение наркотиков в отличие от своего товарища Максима.
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Слушания по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой подходят к концу. 25 сентября, как стало известно «КП» - Кубань», были завершения прения сторон.

- Сегодня выступил вдовец Алексей Дмитриев, который попросил назначить максимальные меры наказания для подсудимых, в частности для Никифорова и Бондаренко. Остальные фигуранты уголовного дела не участвовали в убийстве, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» представитель правозащитной организации «Агора», адвокат потерпевших Виталий Зубенко. - Он приезжал на некоторые заседания. Суд гуманно отнесся к просьбе Алексея и в его присутствии не оглашались подробности преступления.

Вдовец с трудом присутствует на заседаниях вместе с убийцами его жены.

Вдовец с трудом присутствует на заседаниях вместе с убийцами его жены.

Следующее заседание пройдет уже не в здании Краснодарского краевого суда - слушания состоятся в станице Мостовской.

- Планируется, что подсудимые выступят с последним словом. Но у них есть право отказаться от речи, - добавляет «КП» - Кубань» Виталий Зубенко.

Чудовища из Псебая.Как накажут подонков, зверски убивших многодетную мать?

От этого будет зависеть, когда суд провозгласит приговор - не исключено, что вердикт подсудимые по делу услышат в октябре. Если приговор потерпевшей стороне покажется слишком мягким, то они собираются обжаловать его.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 14 мая. Женщина вместе с подругой сидела вечером в местном кафе «Ивушка». По дороге домой к Наталье прицепились двое парней, которые ударили ее камнем по голове. А затем, как сказано в сухих релизах силовиков, «совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера».

У Натальи осталось 5 детей.

У Натальи осталось 5 детей.

С самого начала всю вину взял на себя 16-летний местный подросток Максим. А позже в деле появился и 20-летний Савелий из Краснодара. Правда, сейчас молодые люди, которые обвиняются в убийстве по предварительному сговору, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью, утверждают, что не виновны.

Адвокаты 16-летнего Максима и 20-летнего Савелия настаивают, что их подзащитные причастны лишь к некоторым эпизодам уголовного дела.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае

Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются. Заседания по-прежнему проходят в закрытом режиме. Однако, как стало известно «КП» - Кубань», прокуратура уже запросила сроки для убийц (читайте далее)

Суд над убийцами многодетной матери в Псебае: еще одно заседание сорвалось из-за фигуранта дела

- Подсудимый на время судебного разбирательства находится в СИЗО Армавира. Утром 13 сентября его должны были доставить в Краснодар, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник, знакомый с ситуацией (читайте далее)

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По данным источника «КП» - Кубань» в правоохранительных органах, на допросе Максим и Савелий выложили следователям подробности не только этого преступления, но и тех, что творились ранее в поселке. Так, в деле появились двое новых фигурантов, ранее судимых (читайте далее)

Убийство многодетной матери в Псебае: один из обвиняемых три года назад едва не сел за наркотики и драку

В Краснодар семья Савелия Н. переехала из Иркутска еще несколько лет назад. Но потом его родители разошлись, и он остался жить с мамой на съемных квартирах. В Краснодаре ходил в школу, учился неплохо и после девятого класса даже поступил в педагогический колледж. Правда, не на Кубани. Мама отправила сына в Иркутск, к родне. Но педколледж парень не закончил (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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