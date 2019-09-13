Суд над убийцами многодетной матери в Псебае: еще одно заседание сорвалось из-за фигуранта дела

13 сентября в Краснодарском краевом суде должно было пройти очередное слушание по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой. Но, как стало известно «КП» - Кубань», заседание вновь было сорвано. Причиной тому стало отсутствие одного из фигурантов дела.

- Подсудимый на время судебного разбирательства находится в СИЗО Армавира. Утром 13 сентября его должны были доставить в Краснодар, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник, знакомый с ситуацией. - Однако произошла накладка - в суд его так и не доставили. Из-за этого заседание было перенесено на другую дату.

Стоит сказать, ранее по этой же причине уже срывалось судебное заседание. Правда, тогда сам подсудимый скрывался от правоохранителей.

Савелий (слева) уже привлекался за драку и хранение наркотиков в отличие от своего товарища Максима.

Напомним, 20-летнему Савелию и несовершеннолетнему Максиму предъявлены обвинения в убийстве по предварительному сговору, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью. Правда, сами подсудимые утверждают, что не причастны к преступлению и на заседаниях выкручиваются как ужи на сковородке.

Ранее прокуратура запросила сроки для подсудимых. Несовершеннолетнему подсудимому гособвинение предложило назначить максимально возможное наказание - 10 лет заключения, а 20-летнему Савелию - 19 лет колонии. Стоит сказать, что супруг зверски убитой многодетной матери в Псебае отказался присутствовать на судебных заседаниях. Но он, как и прежде, надеется на максимально суровое наказание для извергов, лишивших его детей матери.

Вдовец надеется, что убийцам Натальи дадут самое суровое наказание.

Напомним, преступление произошло в ночь на 14 мая 2018 года. Наталья Дмитриева вместе с подругой сидели в местном кафе «Ивушка». По дороге домой к женщине прицепились двое парней, которые надругались над ней. Причем перед изнасилованием, как показала экспертиза, они 19 раз (!) ударили Наталью камнем по голове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/652733" frameborder="0"></iframe> Чудовища из Псебая.Как накажут подонков, зверски убивших многодетную мать?

С самого начала всю вину взял на себя 16-летний (на тот момент) местный подросток Максим. А позже в деле появился и Савелий из Краснодара. Вот только сейчас они от всего открещиваются.

Дело передали в суд в ноябре 2018 года. Чтобы скорее исследовать дело, заседания даже переносили в Мостовской район. Сами слушания проходили в закрытом режиме, поскольку один из обвиняемых – несовершеннолетний, а в процессе озвучивались детали сексуального преступления.

Кроме Максима и Савелия на скамье подсудимых находятся также Артем К. и Роман К. Они участвовали в других преступлениях вместе с главными фигурантами, которых обвиняют в убийстве. Один из них, кстати, умудрился совершить преступление, уже будучи под следствием, из-за чего заседание было сорвано.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Следком Кубани: В Псебае банды подростков-убийц нет

Жители поселка считают, что убийц было больше, а в самом Псебае, по их словам, орудует настоящая банда подростков-убийц, из-за которых местные боятся выходить на улицу. И это зверское преступление не первое на их счету. По слухам, ранее они изнасиловали 15-летнюю девочку, избили до полусмерти велосипедиста, а 9 мая покалечили ветерана (подробности)

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А В ЭТО ВРЕМЯ

«Меня сделали козлом отпущения»: Следователя из Псебая, где подростки убили многодетную мать, судят за превышение полномочий

Жестокость и распущенность малолеток не укладывалась в голове.

- Кто их породил? - скандировала толпа в райцентре Мостовском.

Руководство следственного комитета нашло кто — старший следователь полиции Оксана Глущенко (читайте далее)

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Убийство многодетной матери в Псебае: один из обвиняемых три года назад едва не сел за наркотики и драку

В Краснодар семья Савелия Н. переехала из Иркутска еще несколько лет назад. Но потом его родители разошлись, и он остался жить с мамой на съемных квартирах. В Краснодаре ходил в школу, учился неплохо и после девятого класса даже поступил в педагогический колледж. Правда, не на Кубани. Мама отправила сына в Иркутск, к родне. Но педколледж парень не закончил (продолжение)