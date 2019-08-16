Убийство многодетной матери в Псебае: один из подсудимых совершил еще одно преступление

Затянувшийся процесс по делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой возобновился. Краснодарский краевой суд продолжает разбирательства, правда, заседания по-прежнему проходят в закрытом режиме.

16 августа должны состояться прения сторон по уголовному делу. Стоит отметить, их планировали провести на предыдущем судебном заседании, однако один из подсудимых не явился в суд.

Муж убитой Натальи в суд не ходит, но планирует прийти на оглашение приговора.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», речь идет о молодом человеке, который обвиняется в краже.

- После того, как предельный срок содержания под стражей закончился, ему ибзрали другую меру процессуального принуждения - обязательство о явке, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Пока он был на свободе, приходил и отмечался. Однако во время судебного процесса стало известно, что фигурант уголовного дела совершил еще одну кражу не в Мостовском районе. После этого, подсудимого поместили в изолятор, однако в назначенное время доставить не смогли.

Ранее сообщалось, что остальные фигуранты громкого уголовного дела под стражей будут находиться до 23 августа.

Тем временем, псебайского следователя Оксану Глущенко судят за превышение полномочий. Ее действия, по версии следствия, привели к «подрыву авторитета государства» и «дискридитации правоохранительных органов». Ей грозит до 4-х лет тюрьмы.

Оксана Глущенко считает, что ее сделали козлом отпущения.

Напомним, зверское преступление произошло в ночь на 14 мая 2018 года. Наталья Дмитриева вместе с подругой сидели в местном кафе «Ивушка». По дороге домой к женщине прицепились двое парней, которые надругались над ней. Причем перед изнасилованием, как показала экспертиза, они 19 раз (!) ударили Наталью камнем по голове.

Подозреваемым - Савелию и Максиму, предъявили обвинения в совершении пяти преступлений. Правда, молодые люди, которые обвиняются в убийстве по предварительному сговору, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью, утверждают, что не причастны к преступлению.

Свою вину подсудимые по-прежнему отрицают.

Кроме Максима и Савелия на скамье подсудимых находятся также Артем Курганов и Роман Красов. Эти парни участвовали в других преступлениях вместе с главными фигурантами, которых обвиняют в убийстве. Один вместе с Никифоровым 2 апреля 2018 года проник в салон красоты и похитил товар на сумму 105 тысяч рублей, а второй украл у сверстника куртку.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Следком Кубани: В Псебае банды подростков-убийц нет

Жители поселка считают, что убийц было больше, а в самом Псебае, по их словам, орудует настоящая банда подростков-убийц, из-за которых местные боятся выходить на улицу. И это зверское преступление не первое на их счету. По слухам, ранее они изнасиловали 15-летнюю девочку, избили до полусмерти велосипедиста, а 9 мая покалечили ветерана (подробности)

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А В ЭТО ВРЕМЯ

«Меня сделали козлом отпущения»: Следователя из Псебая, где подростки убили многодетную мать, судят за превышение полномочий

Жестокость и распущенность малолеток не укладывалась в голове.

- Кто их породил? - скандировала толпа в райцентре Мостовском.

Руководство следственного комитета нашло кто — старший следователь полиции Оксана Глущенко (читайте далее)

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Убийство многодетной матери в Псебае: один из обвиняемых три года назад едва не сел за наркотики и драку

В Краснодар семья Савелия Н. переехала из Иркутска еще несколько лет назад. Но потом его родители разошлись, и он остался жить с мамой на съемных квартирах. В Краснодаре ходил в школу, учился неплохо и после девятого класса даже поступил в педагогический колледж. Правда, не на Кубани. Мама отправила сына в Иркутск, к родне. Но педколледж парень не закончил (продолжение)