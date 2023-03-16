Герои нашего времени. 18-летний парень из Анапы спас утопающего

Дмитрий Лощаков. Фото: личный архив.

Шестерых подростков из Краснодарского края включили в список неравнодушных жителей России. Один из них - 18-летний Дмитрий Лощаков.

Все началось с того, что студент Новороссийского колледжа строительства и экономики Дмитрий Лощаков решил немного подзаработать и устроился на пляж Алексино в городе-герое. Он выбрал работу спасателя, не испугавшись долгой подготовки, курсов, по оказанию первой помощи и сдачи нормативов.

- Мне было интереснее помогать людям, чем просто зарабатывать деньги. Конечно, это достаточно тяжело. Мы тренировались почти каждый день и все время учились, - рассказывает «КП» - Кубань» Дмитрий.

История, которая сделала 18-летнего парня настоящим героем, произошла 7 августа прошлого года. В этот день на пляже дул сильный ветер, а высота волн достигала нескольких метров. Конечно, купание в таких условиях строжайше запрещено, но предостерегающие таблички не остановили компанию из нескольких мужчин, которые, кстати, не были пьяны.

- Они пошли к острову Суджук. Этот участок уже не относится к нам, но мы все равно иногда проверяли его, потому что место очень гиблое. Каждый год там тонет много людей. В какой-то момент мы заметили необычную активность в той стороне, - делится с Комсомолкой Дмитрий.

Друзья, которые купались вместе с тонущим мужчиной не смогли помочь ему. Поэтому 18-летний герой, вместе со своим напарником бросились в лодку. Они рисковали своими жизнями, чтобы спасти чужую, потому что в плавательное средство все время заливало воду и существовала большая вероятность пойти на дно вместе со спасенным.

- Мужчину пришлось тянуть из воды мне одному. Он весил больше 100 килограмм, но, к счастью, все получилось. Уже на берегу его полностью привели в чувства. Это была наша работа. Я знал, что это просто нужно сделать и не думал больше ни о чем, - сообщил Дмитрий Лощаков.

Теперь вместе с другими ребятами Дима попал на страницы книги. В этой компании горячих сердец 17-летний Анатолий Гетьманов из поселка Мостовской. Ему поставлен диагноз ДЦП, но это совершенно не мешает вести активный образ жизни, заниматься пауэрлифтингом и играть на домре. Также в список попали 13-летний Дмитрий Алтухов и 15-летний Тихон Евшанов из Геленджика. Юные герои во время тренировки спасли тонущую семью.

Кроме того, на страницы книги добавили и 15-летнего Александра Дрогина из станицы Павловской за помощь солдатам СВО, и 16-летнего Тимофея Коржа из Сочи. Герой заметил тонущую в море девушку, поднял ее на катамаран и начал оказывать первую помощь.

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