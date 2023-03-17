Разрушительные шаги размерами в десятилетие. Знаменитый вокзал из «Иронии судьбы» закрыли на реконструкцию 17 лет назад, а к ремонту не приступили до сих пор

В здании вокзала - тишина Фото: Галина КОПЫЛОВА

Про вокзал в городе Тихорецке Краснодарского края многие слышали в знаменитом советском фильме «Ирония судьбы».

- На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется... - пела героиня новогоднего фильма Надя. Автор слов - Михаил Львовский - родом из этого города, он всегда писал только о знакомых местах.

Кроме этого, станция Тихорецкая мелькает в романе «Двенадцать стульев», на нее заглядывал герой Ильфа и Петрова Остап Бендер.

– ...Это не меня, следовательно, согнали с буферов вашего поезда в Тихорецкой? - возмущается в одном из эпизодов Остап.

Несмотря на столь широкую известность, историческое наследие находится в удручающем состоянии. Фасад здания, который разрушается не первое десятилетие, прикрыт маскировочной сеткой с видом будущей архитектуры в стиле минимализма. Фальшфасад меняют после появления выгоревших проплешин. А вот к самой реконструкции здания культурного наследия не могут приступить вот уже как 17 лет.

Вокзал на ремонт закрыли в далеком 2006 году. Спустя долгие 10 лет, в 2016 году, здесь провели работы по укреплению фасада и заменили кровлю: это необходимый минимум, чтобы исключить полное уничтожение объекта временем. Затем должны были преступить к реконструкции. Но здание до сих пор находится в стадии, кажется, вечного ремонта. И сроки постоянно переносятся.

Прикрыт фасад разрушающегося здания только со стороны города. Со стороны железной дороги - просто забор.

Два года назад, в 2021-ом, «Комсомолка» отправляла запрос в РЖД, чтобы уточнить график запланированных работ. Тогда в официальном ответе говорилось, что окончание проектно-изыскательных работ, которые начали в 2019 году, перенесли на 2022 год. Причиной в компании назвали «сложные экономические условия, вызванные коронавирусной инфекцией».

В марте 2023 году «КП» - Кубань» решила выяснить, на какой стадии работы в настоящее время. Оказалось, что сроки завершения проекта снова сдвинули, теперь его планируют отдать на экспертизу в этом году.

- Дирекцией железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» с 2019 года выполняются проектно-изыскательные работы. Генеральной проектной организацией является Ростовский проектно-изыскательский институт Кавжелдорпроект, субподрядчиком – АО Ленгипротранс. В настоящее время проектная организация провела комплекс обследований и изысканий. Выполнение проектно-изыскательских работ планируется завершить в 2023 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ОАО РЖД.

Сквозь окна "гуляет" ветер Фото: Галина КОПЫЛОВА

Точного месяца, когда будет готов проект, в компании не назвали. Известно одно, - к сожалению, даже в самом лучшем случае в реставрации многострадального вокзала не приступят и в этом году. После завершения работ над проектом его еще предстоит передать в Управлении охраны памятников культуры и ФАУ «Главгосэкспертиза России» для положительного экспертного заключения, а после – найти подрядчиков.

Жители города все еще верят, что национальное достояние приобретет вид, которым можно гордиться.

- У нас возле станции активно меняют старые рельсы, также прокладывают новые рельсовые пути, работы развернуты масштабные. Но вот в здании вокзала пока тишина, никаких работ не ведется. Это все-таки объект культурного наследия, не могут его снести. Надеемся, что скоро и в помещениях вокзала застучат рабочие, - со сдержанным оптимизмом отмечают тихоречане.

ЦИФРЫ

В 2006 года тихорецкий вокзал закрыли на ремонт

В 2016 году – провели работы по укреплению фундамента

В 2019 году – начали готовить проект

В 2023 – обещают закончить проект и отправить на экспертизу

В 2024 году станция отпразднует свой 150-летний юбилей (ее основали, как железнодорожный пункт в 1874 году)

В 2027 году, через 4 года, - зданию вокзала будет 145 лет (его построили в 1882 году)

Жители надеются, что, возможно, что начало и завершение реконструкции объекта культурного наследия, каким-нибудь образом привяжут в юбилейным датам.

СПРАВКА

Вокзал на станции Тихорецкой признали объектом культурного наследия в 2016 году. Такой приказ был подписан Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Статус исторического наследия вокзалу дали как одному из первых на Кубани.

Охране, в частности, подлежат двухсветный зал ожидания №1, решенный по принципу средневековых базилик; зал ожидания №2, решенный по принципу «классицизма»: кессонированный потолок, опирающийся несущими балками перекрытия на два ряда литых чугунных колонн; кессонные потолки зала ресторана, металлические решетчатые фермы и колонны; колонны из чугунного литья с каннелированными стволами и сложными капителями; штукатурный декор балок и потолков кессонов; отделка панелей стен плитами искусственного оселкового мрамора, метлахская плитка покрытия пола; литые столбики ограждения лестницы юго-во сточной части здания; внутренние дверные блоки из древесины сосны.

ЧТО ЕЩЕ

Суд обязал РЖД отреставрировать фасад вокзала «Краснодар-1». О его ремонте шла речь еще в 2020 году.

- Серьезной модернизации требует ж/д вокзал «Краснодар-1». Проект включен в инвестпрограмму РЖД. На первые работы выделено порядка 8 млн рублей, - сообщалось тогда в телеграм-канале губернатора региона.

Спустя три года власти Кубани обратились с иском в суд. Арбитражный суд Москвы обязал ОАО «Российские железные дороги» отреставрировать фасад ансамбля вокзалов «Станция "Краснодар-1», который является объектом культурного наследия. На разработку проекта и установку на здании информационной пластины дали шесть месяцев. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Кроме этого, есть судебного решение еще по одному объекту культурного наследия Краснодарского края – вокзалу в городе Кропоткине. Там также РЖД обязали установить соответствующую информационную пластину на здании вокзала станции Кавказская. На момент публикации статьи эти работы проведены не были.

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