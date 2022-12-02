Сахарной отрасли России исполняется 220 лет

Продукция «Тимашевского сахарного завода»

В этом году сахарной промышленности России исполняется 220 лет. Согласно историческим данным, в ноябре 1802 года в селе Алябьево Тульской губернии (ныне Орловская область) ввели в действие первый сахарный завод, перерабатывавший сахарную свеклу. Это и положило начало истории российской свеклосахарной промышленности.

С тех пор сахарная отрасль страны прошла огромный путь развития, в результате которого лидером производства сладкого продукта стал Краснодарский край – доля нашего региона в общероссийском объеме составляет около 25%.

- Сегодня Краснодарский край – один из ключевых регионов-производителей свекловичного сахара в России. Наша доля в общероссийском объеме - около 25%, это не менее 12 млн тонн сахара ежегодно. В этом году произведено уже более 1,3 млн тонн сахара, и сезон переработки еще продолжается. В этом сезоне в регионе работают 14 сахарных заводов. Они расположены в Выселковском, Гулькевичском, Каневском, Кореновском, Курганинском, Ленинградском, Новокубанском, Новопокровском, Павловском, Тбилисском, Тимашевском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах. В целом сахарная промышленность для региона важна не только с точки зрения производства, но и экономики. Эта отрасль для некоторых муниципалитетов градообразующая, она дает сотни рабочих мест, - рассказал в эксклюзивном интервью «КП» - Кубань» министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Одним из лидеров кубанской сахарной промышленности является концерн «Покровский», в состав которого входят три отраслевых предприятия: ООО «Тимашевский сахарный завод», АО «Каневсксахар» и ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский». За пять лет группа компаний полностью реконструировала их производственные мощности, вложив в модернизацию и техническое переоснащение трех предприятий более 4,2 млрд рублей. Сейчас они совместными усилиями могут перерабатывать в год более 2 млн тонн свеклы и производить 300 тыс. тонн сахара для внутреннего рынка, а также патоку и гранулированный жом для экспортных поставок.

Для того чтобы проследить путь свеклы – от поля до завода, и увидеть, как выросшие в кубанском черноземе клубни превращаются в сахар, съемочная группа «КП» отправилась на «Тимашевский сахарный завод».

Тимашевский сахарный завод

С чего начинается сахар

Концерн «Покровский» - один из крупнейших агропромышленных холдингов России. В его состав входит 22 растениеводческих и животноводческих хозяйства в 17 районах Краснодарского края. Одной из ключевых культур, выращиваемых на полях концерна, является сахарная свекла, в этом году ей было засеяно более 23 тыс. га. Благодаря внедрению современных агротехнологий и ведущих научных разработок агрономы концерна ежегодно увеличивают урожаи сахарной свеклы, которые сразу после сбора отправляются на переработку. За два года загрузка сахарных заводов собственным сырьем выросла с 50% до 80%.

За два года загрузка сахарных заводов концерна собственным сырьем выросла с 50% до 80

В семи километрах от Тимашевского завода – в станице Днепровской, находится одно из крупнейших хозяйств концерна – семеноводческая агрофирма «Русь», которая в этом году стала лидером по урожайности сахарной свеклы, собирая на отдельных полях более 800 центнеров с гектара (при среднекраевой урожайности 558,5 ц/га). Именно там выросли клубни, которые на наших глазах станут сахаром.

Тщательный анализ и контроль

Прямо с полей свекла отправляется грузовыми машинами на свеклопункт «Тимашевского сахарного завода», откуда начинается ее путешествие по перерабатывающему предприятию.

- В процессе приемки сахарная свекла проходит три этапа: сначала оформляется на бракплощадке и для первичной оценки качества проходит визуальный осмотр. Затем сырьевая лаборатория проводит анализы, определяет уровень сахаристости и загрязненности. И только после этого клубни разгружаются и складываются в кагаты, где и ждут своей очереди на переработку. В период сезона мы ежедневно подаем на переработку 6,5 тыс. тонн свеклы, - рассказал заместитель управляющего по сырью Артур Никулин.

Артур Никулин, заместитель управляющего по сырью

Транспортировка сахарной свеклы из свеклоприемника на завод выполняется с помощью гидроподачи: под напором вода не только доставляет корнеплоды на дальнейшую переработку, но и производит их первоначальное очищение.

Транспортировка сахарной свеклы из свеклоприемника на завод выполняется с помощью гидроподачи

Из свеклы в сахар – за сутки

Самое интересное начинается в производственном корпусе предприятия, экскурсию по которому для редакции «КП» провела главный технолог «Тимашевского сахарного завода» Юлия Стешенко.

- Сахарная свекла поступает по гидротранспортеру в производственный корпус, перед этим от нее отделяются камни и ботва – по потоку расположены специальные ловушки, которые задерживают все ненужное. Затем предварительно очищенная свекла попадает в мойку, где с нее смываются земля и песок, далее взвешивается, изрезывается на свеклорезках в стружку и попадает в диффузионные аппараты для обессахаривания. При помощи воды происходит экстракция сахарозы в воду, а обессахаренная стружка направляется дальше – в жомосушильное отделение, где сушится и гранулируется. Свекловичный жом широко используется в животноводстве, для корма скота, - объясняет Юлия Стешенко. - Таким образом, предприятие обеспечивает безотходное производство – человеку свекла дает сахар, а животным – питательный корм из того, что осталось от корнеплода после переработки.

Юлия Стешенко, главный технолог «Тимашевского сахарного завода»

Сахарный сезон – с августа по ноябрь, нужно успеть переработать весь урожай до холодов. Поэтому работа в производственном корпусе в течение этих четырех месяцев не останавливается ни на минуту – переработка свеклы идет круглосуточно. Все процессы на заводе автоматизированы, люди работают посменно. Операторы внимательно следят за всей аналитикой на мониторах компьютеров и при необходимости оперативно реагируют на рабочие моменты. Кипит работа и в лаборатории – здесь непрерывно проводят анализ проб, которые берутся каждый час.

В лаборатории непрерывно проводят анализ проб, которые берутся каждый час

Следующий важный процесс в процессе производства - пробелка и сушка сахара - происходит на станции центрифугирования утфелей. Здесь под действием центробежной силы от утфеля отделяется межкристальный оттек и получается готовый белый влажный сахар, который транспортируется сначала в сушку, а после - в упаковочное отделение.

Станция центрифугирования утфелей

Сладкие инвестиции

Сезон переработки свеклы еще не завершен, но «Тимашевский сахарный завод» уже перевыполнил прошлогодние показатели: на середину ноября предприятием произведено около 85 тысяч тонн сахара, что на 11 тысяч больше, чем годом ранее. И итоговая цифра будет расти, ведь производство сахара на заводе продолжается. Всего в этом году предприятие планирует принять и переработать около 700 тысяч тонн корнеплодов. Добиться таких показателей предприятию позволила поэтапная реконструкция завода.

Концерн полностью реконструировал производственные мощности сахарных заводов

- Группа компаний реконструировала завод в течение четырех лет, в прошлом году – мы завершили этот процесс. Это позволило предприятию подняться на уровень выше, перерабатывать за сезон 6,5-7 тыс. тонн в сутки и получать высокие показатели по выходу сахара. Также благодаря модернизации мы автоматизировали все технологические процессы и максимально ушли от так называемого человеческого фактора, создали комфортные и безопасные условия для работы людей. У всех операторов есть операторские с кондиционерами и подогревом, вентиляцией, зоной отдыха, что позволяет им комфортно себя чувствовать в рабочее время, - рассказал управляющий «Тимашевским сахарным заводом» Андрей Посохов.

Технологические процессы на заводе автоматизированы

Пока для редакции «Комсомолки» проводили экскурсию по заводу, движение свеклы по производственной цепочке не останавливалось ни на минуту. Всего за сутки корнеплод проходит интересный и насыщенный путь – от свеклоприемника до мешка на складе.

«Тимашевский сахарный завод» перевыполнил показатели прошлого года

А далее продукция «Тимашевского сахарного завода» отправляется к потребителям Краснодарского края и других регионов страны – от центральной части до Дальнего Востока. Вот так благодаря труду сотен людей – сначала на поле, а потом на заводе - из невзрачного корнеплода рождается сладкий сахар, без которого не обходится ни один день наших читателей.