Кроссовки с вентиляцией и штаны с подогревом: российские ученые представили одежду будущего

Одежда из будущего. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи 1 декабря стартовал второй конгресс молодых ученых. Представители из разных городов России и еще 40 стран анонсируют свои технологии и выдвигают различные теории. Также на мероприятии обсуждаются важные темы в науке. Например, как действовать в условиях многочисленных санкций.

Больше всего модников заинтересовали «кроссовки будущего» и технологичная одежда. Что в них особенного и чем они отличаются от обычный вещей, разобрались корреспонденты «Комсомольской правды»-Кубань».

Заходим в Парк науки и искусства «Сириус» и глаза разбегаются от количества изобретений. Хочется подойти к каждому столу, за которым стоит человек в белом халате, и узнать о современных технологиях. Кстати, в основном здесь представлены продукты российского производства.

Но замечаем скопление молодежи рядом с худи и каким-то… противогазом? Любопытство берет верх.

- Удобные кроссы. Вообще не жмут, - размышляет девушка в серо-белых кроссовках с красными вставками.

Дезинфицирующий ультрафиолетовый фильтр Фото: Олег УМАРОВ

Рядом стоит манекен с черно-красным худи и джоггерами (брюки с манжетами или кулиской на щиколотках - от Авт.). Кстати, нам не показалось. На манекене действительно висит что-то похожее на противогаз, только изобретатели назвали его «дезинфицирующий ультрафиолетовый фильтр».

- Комплект технологичной одежды мы продаем за 13 тысяч рублей. Худи стоит 8000, а джоггеры 5000. Кроссовки, к сожалению, пока недоступны к продаже, поскольку их нужно доработать. Но их стоимость 35 тысяч рублей, - рассказывает парень в белой рубашке с бейджиком.

В толпе послышались «ахи» и «охи» от озвученной цены. Девушка, которая восхищалась кроссовками, начала их аккуратно снимать.

Мы не могли не спросить, что же в этих вещах такого технологичного и современного. Ведь все кричат здесь, что «одежда из будущего».

Технологичные кроссовки. Фото: Олег УМАРОВ

- Кроссовки имеют активную вентиляцию. Она включается по сенсорной кнопке. Также по закону жанра, есть автошнуровка. Пока все работает по сенсорной кнопке, но мы собираемся коннектить (связать, соединить - от Авт.) наши кроссовки с телефонами, - рассказывает разработчик технологичной одежды корреспонденту «Комсомольской правды»-Кубань».

А вот, что касается одежды, то она тоже вся с вентиляцией. По бокам худи пришиты кармашки, в которых находятся съемные модули. Аккумуляторы нужно зарядить, после чего можно смело ходить восемь часов с вентиляцией.

В комплекте одежды также есть и штанишки. Молодежь их называет джоггеры.

- У них есть специальные шесть ставок, которые позволяют сохранять тепло. С помощью кнопки можно регулировать мощность нагреваемого потока, - пояснил ученый «Комсомольской правде»-Кубань».

К слову, штаны нагреваются до 50 градусов. Если вы застрянете в горах с этим комплектом технологичной одежды, то можете не переживать, что замерзните. Главное, чтобы было, где подзарядиться. Поэтому не забудьте с собой повербанк.