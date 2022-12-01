Конгресс молодых ученых стартовал в Сочи 1 декабря

Всего конгресс собрал около 3000 человек. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи стартовал II Конгресс молодых ученых 1 декабря. Мероприятие будет проходить до конца 3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства "Сириус".

На конгресс приехали молодые ученые, студенты, школьники, а также представители университетов и научно-исследовательских институтов. Кстати, на мероприятие прилетели представители 40 стран. Всего конгресс собрал около 3000 человек.

- В этом году предстоят серьезные дискуссии, связанные с расширением роли науки в развитии экономик регионов, международного сотрудничества в эпоху глобальных перемен и поиском быстрых решений в ответ на текущие вызовы, - рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее сообщалось, что научно-технический суверенитет России обсудят на конгрессе в Сочи.