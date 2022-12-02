Шлемы передали музею Темрюкского района Фото: admkrai.krasnodar.ru

ФСБ передала музею три бронзовых шлема, изъятые у «черных копателей» на Кубани. Артефакты передали в учреждение Темрюкского района «Фанагория».

Как предполагают эксперты, найденные предметы могут происходить из могильников, расположенных на Северном Кавказе и Крымском полуострове.

- Как правило, подобные шлемы находят в погребениях, а иногда в поселенческих комплексах и местах воинских битв, - отметил начальник управления госохраны объектов культурного наследия края Георгий Давыденко.

Эксперты установили, что шлемы пытались расчистить и реконструировать – непрофессиональная работа привела к частичной утрате деталей артефактов.

Непрофессиональная расчистка привела к частичной утрате деталей артефактов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Один из найденных шлемов, уникальных и ценных для региона предметов, - важный элемент раннескифского комплекса вооружений, принадлежащий к «кубанскому» типу. Его определяют по массивной литой округлой тульи с валиком, которые проходят по оси передней стенки корпуса и завершаются петелькой. Отмечается, что подобные шлемы на территориях региона в VII в. до н.э. использовали скифы. Начиная с VI в. до н.э. такую модель заменили другие виды.

Эксперты предполагают, что шлемы изготовили местные мастера Северного Кавказа Фото: admkrai.krasnodar.ru

Два других шлема относятся к аттическим типам эпохи античности.

- Один из них, достаточно редкий, имеет большую схожесть с оголовьями шлемов так называемых «халкидских» V типа. Он мог быть изготовлен в Македонии во второй половине IV–III вв. до н.э. Другой - к группе «Мезмай-Даховская». Такие шлемы датируются не старше конца III в. до н.э., а чаще всего встречаются в комплексах II–I вв. до н.э., - рассказали эксперты.

Большая часть специалистов предполагают, что их изготовили на Северном Кавказе местные мастера.

Шлемы будут храниться в музее «Фанагория» Фото: ugookn.krasnodar.ru

Теперь артефакты будут храниться в музее «Фанагория» Темрюкского района.

Всего в 2022 году в Краснодарском крае археологическими раскопками занимались более 150 экспедиций. Эксперты исследовали «Античный город Горгиппия», «Археологический комплекс Фанагория», «Городище Гермонасса-Тмутаракань» и иные памятники эпохи бронзы, античности и средневековья.

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