Керамические сосуды и медные монеты: на Кубани археологи нашли античное поселение

Античное поселение раскопали в поселке Кучугуры Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани завершили раскопки античного поселения. Специалисты обнаружили древние предметы в поселке Кучугуры Темрюкского района.

Как рассказали в пресс-службе краевой администрации, среди большинства найденных вещей – керамические сосуды. В том числе удалось обнаружить предметы быта – например, терочную плиту и ткацкие грузила.

А найденные единичные медные монеты позволили датировать памятник археологии – с III века до н.э. до I века н.э.

На месте раскопок появится офис врача общей практики Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Известно, что археологи изучили только часть территории. Несмотря на это, найденные предметы помогли предположить, что античное поселение вовлекалось в политические и экономические изменения в этот период Боспорского царства.

Неизвестным остается древнее название местности. Археологи предполагают, что изучаемое поселение – это древний город Киммерик. Так населенный пункт могли назвать в честь обитавших в этой местности кочевников-киммерийцев.

Медные монеты помогли назвать период памятника археологии Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

К слову, пока археологи будут изучать интересные для истории находки, на месте античного поселения появится новый социально значимый объект. На участке в поселке Кучугуры появится офис врача общей практики.

- Такие социально значимые проекты – приоритетные в крае. При этом безусловным является соблюдение законодательства в области охраны объектов культурного наследия, – отметил замглавы региона Сергей Болдин.

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