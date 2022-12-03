100 современных трамваев и 70 км новых линий: в Краснодаре построят новое депо

Новые трамваи закупят в Краснодар. Фото: администрация региона

В Краснодаре планируют построить новое трамвайное депо в восточной части города. Его начнут развивать уже в 2022 году. Скорее всего, государственным объектом будет владеть частная компания. Предложение о заключении концессионного договора уже разместили на сайте torgi.gov.ru.

– Трамвай в Краснодаре является одним из самых востребованных видов транспорта у жителей, при этом он самый экологичный. Мы должны создавать комфортные условия передвижения по городу, особенно в новых густонаселенных районах, – заявил первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

Администрация региона планирует в первую очередь провести трамвайную ветку в микрорайон Гидростроителей и Восточно-Кругликовский. Помимо создания новых путей, будут продлевать пять существующих. Число трамваев также увеличат вдвое.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», благодаря новым путям объем перевозок увеличится на 15 миллионов пассажиров в год.

По предварительным данным, администрация планирует построить 35 километров путей в восточном направлении и одно депо на 150 вагонов.

Где появятся новые трамвайные линии

Новые ветки проведут от улицы Трамвайной до Снесарева. Трамвайная линия появится от Героев-Разведчиков до Багряной и Восточного Обхода. Построят новые ж/д пути для трамваев от Декабристов до Домбайской.

Администрация Краснодара ранее уже заключила концессионное соглашение с другой компанией. Реализацию начнут уже в этом году. Проект предусматривает строительство 35,6 километров трамвайных путей и покупку 100 новых трамваев.

- В результате, город получит комплексное развитие электротранспорта, которое планируют завершить в 2027 году, - рассказали «Комсомольской правде»-Кубань» в администрации Краснодарского края.

К слову, в Краснодаре проложат не менее 70 километров новых линий. Строить будут в два этапа.