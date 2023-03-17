Дал отпор. Ученик избил руководителя театра танцев из-за приставаний

Приговор в законную силу не вступил

Лазаревский районный суд Сочи рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении 30-летнего жителя Свердловской области. Его обвинили по статье “ Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста”.

По данным следствия, мужчина занимал должность руководителя театра танцев. В июле 2022 года он привез своих учеников в Сочи для участия в международном танцевальном конкурсе. Ночью 30-летний мужчина начал приставать к своему 15-летнему ученику.

- Руководитель театра танцев получил отпор от своего ученика и был избит. В судебном заседании молодой человек полностью признал вину и раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

К слову, ранее подсудимый к уголовной ответственности не привлекался. Данное преступление считается небольшой тяжести. Бывший руководитель имеет положительные характеристики.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, суд признал виновным руководителя театра танцев. Мужчине назначили два года условно. Бывший руководитель не сможет работать с детьми 10 лет. Виновному назначили два года испытательного срока.

Приговор в законную силу не вступил.

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