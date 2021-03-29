На Кубани учитель музыки приставал к ученице

Педагога уже задержали. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Педагога игры на гитаре заподозрили в развратных действиях в отношении своей ученицы, которой едва ли исполнилось 13 лет. Как удалось узнать «КП» - Кубань», 48-летний мужчина давал платные занятия. Уроки проводил в собственной квартире в одной из пятиэтажек Кропоткина.

Среди многочисленных ребят, кто записался к музыкальному репетитору, была и 13-летняя Карина (имя изменено — Авт.). Девочка с рождения наблюдается у врача — у нее есть проблемы с психикой. Чтобы ребенку было комфортно в общении со сверстниками, родители решили научить дочь играть на гитаре. И моторику рук разовьет, и слух заодно. Во время одного из уроков учитель полез под юбку школьницы.

- Как было установлено, во время индивидуальных занятий педагог совершил в отношении школьницы действия сексуального характера, - сообщается в сухих сводках правоохранителей.

Подробности сотрудники в форме не раскрывают, однако уже сейчас, по их словам, есть основания, чтобы возбудить уголовное дело по статье ч 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия».

- Сам мужчина ранее не был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Но в 2020-м он привлекался к уголовной ответственности за кражу, правда в этом же году уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», меру пресечения педагогу пока не избрали. Но его задержали, причем правоохранителям пришлось применить силу, так как учитель музыки отпирался.

- Сейчас он находится в специальном помещении для содержания задержанных лиц, - уточнил «КП» - Кубань» наш источник.

Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

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