На Кубани учитель музыки приставал к ученице

Педагога уже задержали.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Педагога игры на гитаре заподозрили в развратных действиях в отношении своей ученицы, которой едва ли исполнилось 13 лет. Как удалось узнать «КП» - Кубань», 48-летний мужчина давал платные занятия. Уроки проводил в собственной квартире в одной из пятиэтажек Кропоткина.
Среди многочисленных ребят, кто записался к музыкальному репетитору, была и 13-летняя Карина (имя изменено — Авт.). Девочка с рождения наблюдается у врача — у нее есть проблемы с психикой. Чтобы ребенку было комфортно в общении со сверстниками, родители решили научить дочь играть на гитаре. И моторику рук разовьет, и слух заодно. Во время одного из уроков учитель полез под юбку школьницы.
- Как было установлено, во время индивидуальных занятий педагог совершил в отношении школьницы действия сексуального характера, - сообщается в сухих сводках правоохранителей.
Подробности сотрудники в форме не раскрывают, однако уже сейчас, по их словам, есть основания, чтобы возбудить уголовное дело по статье ч 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия».
- Сам мужчина ранее не был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Но в 2020-м он привлекался к уголовной ответственности за кражу, правда в этом же году уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», меру пресечения педагогу пока не избрали. Но его задержали, причем правоохранителям пришлось применить силу, так как учитель музыки отпирался.
- Сейчас он находится в специальном помещении для содержания задержанных лиц, - уточнил «КП» - Кубань» наш источник.
Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Кубани полиция искала пропавший скейтборд, а вышла на педофила
После утех с 13-летней грабитель умыкнул из подъезда доску (подробнее)
27-летний краснодарец подозревается в совращении своей 14-летней сестры
По словам матери девочки, происходило это в течение полутора лет, но призналась школьница лишь сейчас (подробнее)
Взял силой, несмотря на отказ: В Сочи 16-летний школьник надругался над 13-летней девочкой
Заявление на подростка написала мама пострадавшей (подробнее)
В Сочи задержали 29-летнего парня, который надругался над 10-классницей
К правоохранителям он пришел сам и написал явку с повинной (читайте далее)