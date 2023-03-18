Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Сочи уже вторые сутки находится под белой пеленой тумана. Видимость на курорте снизилась до 500 метров. К вечеру обстановка ухудшилась, аэропорт не выпускает и не принимает рейсы из-за непогоды. Некоторые самолеты находятся в ожидании больше суток.

Судя по данным онлайн табло на 19:00 18 марта, в Сочи задержано 11 рейсов, два – отменены. Так, например, с 5 утра на 21:00 перенесено отправление самолета в Белгород. Рейсы на Челябинск и Новосибирск перенесены на 3 и 4 утра 19 марта. Время отправления других рейсов также меняется, есть и по два раза.

Кроме этого, известно, что более 20 рейсов ушли на запасные аэродромы. Аэропорт работает по фактической погоде.

- По всем изменениям времени вылета авиакомпании информируют пассажиров каждого рейса. Если вы уже ожидаете свой рейс в терминале аэропорта, внимательно слушайте голосовые объявления. Если ваш рейс задержан, получить справку о фактическом времени вылета рейса можно на втором этаже, на стойке информации в секторе В. Для удобства ориентирования в аэропорту рекомендуем использовать сервис 2гис, в нем отрисованы поэтажные планы терминала, - посоветовали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Аэропорт Сочи делает все возможное для оперативного обслуживания всех пассажиров и прибывающих рейсов. Для этого привлечены к работе дополнительные сотрудники из всех служб аэропорта.

По прогнозам, туман сохранится до вечера 19 марта.

Пилот авиакомпании «Россия» отметил, что задержки происходят ради безопасности пассажиров.

- Сам по себе аэропорт Сочи является сложным в стране. Компания заботится о пассажирах и отправляет в Сочи только опытных пилотов, опытные экипажи, которые справляются с туманами и сочинскими ветрами. Погода меняется, и мы стоим в зоне ожидания: ждем погодных условий, чтобы можно было безопасно выполнить посадку. Если топлива не хватает, отправляемся на запасные аэродромы – в Минеральные воды, - прокомментировал ситуацию с непогодой в Сочи Дмитрий Абакумов.

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