«Мы так долго этого ждали». Сергей Лазарев спустя два года дал концерт в Краснодаре

Певец собрал аншлаг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Лазарев вновь дал концерт в Краснодаре. Выступление известного артиста ждали два года. В апреле 2022 года концерты были перенесены на другие месяцы сразу в нескольких городах. Позже фанаты начали покупать билеты на новую дату - 18 марта.

Сейчас Сергей Лазарев ездит по городам страны с очередным туром. Популярный певец представляет новое шоу «Я не боюсь». В Краснодаре сегодня исполнитель собрал аншлаг.

В это сложно поверить, но мы наконец-то в Краснодаре, потому что так долго зрители ждали нашей встречи в Краснодаре, Ростове-на-Дону. Наконец-то все, мы здесь, - рассказал артист в социальных сетях.

Перед началом выступления Сергей Лазарев поделился с подписчиками кадрами подготовки в вечернему выступлению. Долгожданный концерт начался в 19:00 в краснодарском дворце спорта «Олимп».

Краснодар, наконец-то это свершилось, да! Мы так долго этого ждали! - снова поделился певец.

Вместе с тем он сообщил, что все билеты раскуплены. Видео с последними приготовлениями он дополнил подписью «Sold Out».

К слову, зрители с нетерпением ждали выхода артиста на сцену «Олимпа». В последние минуты перед началом выступления зал дружно подхватил:

Сережа! Сережа!

Следующий концерт Сергей Лазарев даст уже завтра, 19 марта. Артист поедет в соседний Ростов-на-Дону, а 20 марта - в Ставрополь. Отметим, что и в этих городах билеты на новое шоу «Я не боюсь» уже раскуплены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сергей Лазарев пожаловался на неудобные сидячие места в поезде из Сочи в Анапу

Певец ехал 9,5 часа (читать далее)