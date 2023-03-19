Более 30 авиарейсов отменены из-за тумана в Сочи

Авиакомпании просят пассажиров не прибывать в аэропорт. Фото: пресс-службы аэропорта Сочи.

Над Сочи по-прежнему висит густая пелена тумана. Плохие условия видимости сказались на работе авиагавани курорта. Уже более суток здесь не принимают или не выпускают самолеты из-за плохих условий видимости.

Авиакомпании заранее объявили об отмене рейсов, чтобы пассажиры не тратили время на дорогу в аэропорт. Людям, путешествующим «Аэрофлотом» придется пересмотреть планы на ближайшие два дня. Перевозчик сообщил об отмене 27 рейсов на 19 марта и еще четырех на 20 марта.

Туман еще сохранится до конца 19 марта.

- В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов Аэрофлот информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении. Ограничения коснутся столицы страны, а также Перми, Уфы, Екатеринбурга, Самары и Санкт-Петербурга, - уточнили в пресс-службе компании.

- В Сочи ожидается туман до конца суток 19 марта. Видимость составляет 500-1000 метров, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели попросили горожан и автовладельцам быть внимательными на дороге, принять необходимые меры предосторожности.