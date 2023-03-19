Туман рассеялся. В Сочи начали принимать ушедшие на запасные аэродромы самолеты

Авиакомпании начали возвращать самолеты в аэропорт назначения. Фото: пресс-службы аэропорта Сочи.

В районе аэропорта Сочи уже вторые сутки держится туман. Синоптики предупреждали об ухудшении метеоусловий до 20 марта. Но похоже, что прогнозы оказались ошибочными. По новым данным погода все же улучшится.

- В районе аэропорта метеоусловия улучшатся с 11 до 18 часов. Сейчас командиры воздушных судов стали возвращаться с запасных аэродром в Сочи, - сообщили в пресс-службе сочинской авиагавани.

Всего за семь часов предстоит принять более 10 бортов, в полетное расписание которых вмешалась непогода. Из-за плохой видимости над курортом ушли на запасные аэродромы 16 самолетов. Пока в пункт назначения прибыли четыре лайнера из них.

- За сегодня приземлились четыре борта авиакомпаний «Азимут», «Смартавиа», «Уральские авиалинии» и «Redwings», - уточнили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Всего за ночь на 19 марта из 57 рейсов было выполнено только два. Между тем, ближе к вечеру 19 марта погода вновь начнет портиться. Авиакомпании заранее объявили об отмене рейсов, чтобы пассажиры не тратили время на дорогу в аэропорт. Людям, путешествующим «Аэрофлотом» придется пересмотреть планы на ближайшие два дня. Перевозчик сообщил об отмене 27 рейсов на 19 марта и еще четырех на 20 марта.