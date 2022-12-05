Причины пожара в ресторане «Джентльмены удачи» 5 декабря 2022: после хлопка здание вспыхнуло как спичка

Фото: Ирина Борс

Огромные языки пламени вырывались наружу. Они охватили четыре этажа гостиницы Golden Tulip в центре Краснодара. За десять минут огонь поглотил целый этаж здания, где находился ресторан «Джентльмены удачи». А затем «пошел» дальше – по этажам.

- Сначала мы услышали громкий хлопок. После этого появился огонь, - сообщили очевидцы аварии.

Огонь распространялся быстро. За полчаса он охватил четыре пролета семиэтажки. И стал виден даже с окраин Краснодара. На месте уже работали спасатели. Они эвакуировали посетителей ресторана и постояльцев гостиницы.

- Люди выбегали на улицу с вещами. Хватали все, что видели. В основном, брали документы, – делились прохожие.

Уже известно, что пожарные спасли 10 человек, эвакуировали – 50 – и локализовали огонь – на площади в 200 квадратных метров. Но полностью пожар еще не ликвидирован. На месте работают 81 человек и 27 единиц техники.

Как стало известно «КП» – Кубань», причиной пожара мог стать хлопок на кухне. Именно его слышали очевидцы. Они предположили, что посетители взрывали фейерверки. Но позже поняли, что хлопок раздался в рабочей зоне – на кухне.

- Потом пламя затянуло в вытяжку. И она не выдержала, – добавил очевидцев.

Эту информацию спасатели пока не комментируют. Они продолжают бороться с огнем.